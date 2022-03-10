Twitter, platformu alışveriş sitesine dönüştürecek Twitter Shops isimli yeni özelliğini duyurdu. Şu an için bazı markalar için aktifleştirilen özellik, 50'ye kadar üründen oluşan bir koleksiyonun profil sayfasının en üst kısmına yerleştirilmesini sağlıyor. Twitter Shops'un tüm markalara ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından Twitter, bugün itibarıyla dikkat çekecek bir gelişmeye daha imza attı. Kullanıcılar artık, Twitter'ı bir alışveriş uygulaması gibi kullanabilecekler. "Twitter Shops" olarak isimlendirilen bu özellik, Twitter'ın artık e-ticaret konusunda çok önemli işler yapan Facebook'a rakip olduğu anlamına geliyor.

Twitter Shops, satış yapan markaların profillerine bir koleksiyon oluşturmalarını sağlıyor. 50'ye kadar ürünle doldurulabilen bu koleksiyon, markaların profil sayfalarının en üst kısmına yerleştirilecek. Kullanıcılar bu ürünlere, özel bir buton aracılığıyla ulaşabilecekler. Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre Twitter Shops özelliğini aktif eden markalardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Twitter Shops işte böyle görünüyor:

Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre Twitter Shops, şu an için tüm markalara açık değil. Yani bu özellik, henüz test aşamasında. Aralarında Verizon'un da olduğu bir grup marka için aktif edilen özellik, test süreci tamamlandıktan sonra önce ABD'de, sonra da diğer tüm ülkelerde kullanılabilir olacak gibi görünüyor.

Twitter Shops, pek çok markaya kapalı olduğu gibi kullanıcıların büyük bir bölümü için de kullanılabilir değil. Oluşturulan bir blog gönderisinde, Twitter Shops'un şimdilik yalnızca ABD'deki iPhone sahipleri tarafından kullanılabileceği ifade ediliyor. Üstelik uygulama dilinin de İngilizce olması şart. Özelliğin ne zaman geniş kapsamda kullanıcılara ulaşacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.