Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın uygulamasında 'podcast' sekmesini test ettiği ortaya çıktı. Ancak bu özelliğin ne için kullanılacağı veya ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz fazla detay bulunmuyor.

Birçoğumuzun saatlerini harcadığı sosyal medya platformları günden güne yeni özellikleri uygulamalarına ekliyor ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu platformların en popülerlerinden biri olan Twitter da geçtiğimiz günlerde uygulamanın simgesini değiştirebileceğiniz bir özelliği tanıtmıştı. Dev platform, bunun yanı sıra daha önce profil fotoğraflarının NFT’lere dönüştürlmesini sağlayan bir özelliğini iOS için kullanıma sunmuştu.

Şimdi de Twitter’ın bir başka yeni bir özelliği uygulamasına eklemeyi planlıyor olabileceğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Gelen haberlere göre dev uygulama son yıllarda gittikçe popülerleşen podcast’lere yönelik bir adım atmayı planlıyor.

Uygulamada ‘Podcast’ sekmesi deneniyor

Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan bir gönderiye göre Twitter, uygulamasında bir ‘podcast’ sekmesinin kullanımını test ediyor. Şu ana kadar gelen haberlerde bu özellik ile ilgili pek bir detayın bulunmadığını söyleyelim. Ancak oldukça ilgiyle karşılanan Spaces sesli sohbet özelliğinden sonra Twitter’a böyle bir özelliğin eklenmesinin kullanıcıları sevindirebileceğini belirtmek de yanlış olmaz.

ABD merkezli dev şirket, 2021 yılının başlarında Spaces özelliğini geliştirmek için bir hamle yaparak podcast platformu Breaker’ı satın aldığını duyurmuştu. Wong tarafından fark edilen podcast özelliği de konu hakkında hamlelerin bir adım daha öteye taşınıyor olabileceğini gösterdi.

Şu ana kadar gelen haberlerde de bu yeni sekmenin, ‘podcast’ olarak nitelendirilebilecek olan kayıtların yapılmasını da sağlayan Spaces’ın bir uzantısı olarak kullanılabileceği ifade edildi. Spaces’a olan ilginin ve yatırımların oldukça fazla olduğu düşünüldüğünde de bu iddianın kuvvetli olduğunu söylemek mümkün.

Daha fazla reklam ve gelir alanı ile içerik üreticilerine yeni fırsatlar sunabilir

Ayrıca podcast sekmesinin; özel içerikler sayesinde reklam ve abonelik yoluyla edinilen gelirleri artırmak için kullanılabileceği veya içerik üreticilerinin Twitter’ı kendi podcast’lerini oluşturmak için kullanmasını sağlamak için test ediliyor olabileceği de gelen iddialar arasında yer aldı.

Sonuç olarak test edilen özelliğin ne için kullanılacağı şu an için belirsiz; ancak podcast’lerin popülerliğinin son yıllarda önemli derecede artmış olması, bu tarz bir sekmenin Twitter kullanıcılarını mutlu edebileceğini gösteriyor olabilir.