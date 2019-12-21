Sosyal medya devi Twitter, platformda 'tweet dizisi’ oluşturmayı kolaylaştıracak yeni bir özelliği test ediyor. Bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, uzun bir tweet serisine ekleyecekleri tweetlerin hepsini tek seferde yazıp yollayabilecekler.

En popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, platformu güncel tutmak için sürekli yeni özellikler test ediyor. Android Police tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise sosyal medya devinin yeni bir özelliği test ettiğini açığa çıkardı. Yeni gelecek olan bu özelliğin en son tweetinizi sürdürmenize izin verecek bir yenilik olacağı söyleniyor.

Şu anda test aşamasında olan bu özellik, 280’den daha fazla karakter içeren bir tweet dizisi oluşturduğunuzda bir sonraki tweeti ya da tweetleri doğrudan başlangıç kutusundan ekleyebilmenize olanak tanıyacak. Kısacası uzun bir tweet serisine yer verdiğiniz paylaşımlar için tweetleri birer birer atmanıza gerek kalmayacak ve hepsini tek seferde yazıp yollayabileceksiniz.

Yeni özellikle birlikte ‘tweet dizisi’ oluşturmak daha kolay olacak:

Twitter, insanların fikirlerini belirtebileceği ve her konuda yorum yapabileceği bir sosyal medya uygulaması haline gelmiş durumda. Platformda bulunan karakter sınırlaması ise kullanıcıların nispeten uzun olan düşüncelerini ve duygularını ifade etmesini sınırlandırıyor. Hal böyle olunca kullanıcılar, yeni tweetlerini bir öncekinin altına ekleyerek devam ettirmek zorunda kalıyor.

‘Continue Thread’ olarak adlandırılan bu yeni özellik ise kullanıcıların tweet dizileri oluşturmalarını kolaylaştıracak gibi duruyor. Tabii ki henüz bazı eksiklikleri olan bu özellikte yalnızca en son tweet görüntülenebiliyor; yani, tweetinize eklemek istediğiniz eski tweetleri manuel olarak bulup yeniden eklemeniz gerekiyor. Twitter’ın bu özellikte ne gibi değişiklikler yapacağı ve eski tweetlerin eklenmesine izin verip vermeyeceğiyse henüz bilinmiyor.

Buna ek olarak test edilen bu özelliğin ne kadar yaygın olduğu belirsiz ve yalnızca rastgele seçilmiş az sayıda Twitter kullanıcısı için aktif edilmiş durumda. Bu noktada şirket, eğer test aşamasından olumlu sonuçlar alırsa özelliği daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirebilir.