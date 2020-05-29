Twitter’a Tweet Planlama ve Taslağa Kaydetme Özelliği Geldi

Twitter’a bugün gelen yeni güncellemeyle sosyal medya platformuna tweetleri taslak olarak kaydetme ve planlama özelliği geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tweetlerini önceden planlayıp istedikleri tarih ve saatte paylaşabilecek.

Twitter’da uzun süredir beklenen bir özellik, sonunda tüm kullanıcılar için yayınlandı. Uygulamanın web sayfası üzerinden Tweet planlamaya izin veren yeni özellik, bundan sonra Twitter’da herhangi bir özel uygulamaya ihtiyaç duymadan Tweet’lerinizi taslak olarak kaydetmenizi veya planlamanızı sağlayacak.

Twitter’da bu zamana kadar zamanlama özelliğinin bulunmaması, pek çok kullanıcı için sorun oluşturuyordu. Bu sorunu aşmak için Tweetdeck gibi üçüncü parti hizmetlere yönelmek zorunda kalan kullanıcılar, Twitter’a gelen yeni özellik sayesinde tüm bu dertlerden kurtuldu. Sosyal medya platformu, bundan sonra web sitesi üzerinden planlama yapmanın yanında taslak tweetler de oluşturmanızı sağlayacak.

Tweetleri nasıl ileri bir tarihe zamanlarım?

Twitter’da ileri tarihli bir Tweet zamanlamak son derece kolay. Tüm yapmanız gereken şey, yeni Tweet oluşturma penceresinden, “Planlanmış Tweet” butonuna tıklamak. Sonrasında ise karşınıza çıkan pencereden tarih ve zaman seçeceksiniz.

Tweetleri nasıl taslak olarak kaydederim?

Twitter’da daha sonra paylaşmak için bir Tweet’i taslak olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Böyle durumlar için yapmanız gereken adımlar yine çok basit. Bunun için ilk başta Tweet oluşturma penceresine girip göndereceğiniz Tweet’i hazırlamanız gerekiyor. Sonrasında ise sol üstte yer alan çıkış simgesine tıklayacaksınız. Burada karşınıza çıkan “Tweet kaydedilsin mi?” penceresinde yer alan Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor. Taslağa kaydettiğiniz bu tweetlere ise yine Tweet oluşturma ekranının sağ üst kısmında olan “Gönderilmemiş Tweetler” kısmından ulaşabilirsiniz.

Peki, sizce Twitter’a gelen bu yeni özellikler kullanışlı mı? Yorumlarda bize iletebilirsiniz.