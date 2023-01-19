Uber'in yurt dışında günden güne popülerleşen taşımacılık hizmeti Uber Kurye, Türkiye'de başladı. Hizmet, şu anlık yalnızca İstanbul'da kullanılabilir oldu.

Ulaşım ağı şirketi olarak yola çıkan ve hem yurt dışında hem de ülkemizde büyük tartışmalara yol açan Uber, bugün yeni bir hizmetini daha ülkemizde hizmete sundu. Uber’in paket teslimatı hizmeti Uber Kurye, 19 Ocak itibarıyla İstanbul’da başladı.

Uber Kurye, hızlı ve hesaplı kargo ve paket taşımacılığı hizmeti sunacak. Yeni hizmetin çalışma mantığıysa şu şekilde olacak:

Uber Kurye nasıl çalışacak?

Uber Kurye’deki tüm teslimatlar, Uber uygulamasında belirtilecek adresten paketlerin teslim alınmasıyla başlayacak. Bu paketler, kullanıcıların istedikleri adreslere teslim edilecek.

Ayrıca kullanıcılar, sadece istedikleri noktadan başka bir noktaya paket göndermek yerine ‘Paket al’ seçeneğinden de faydalanabilecekler. Kullanıcılar, bu sayede belirttikleri adresten bir paket aldırıp kendi adreslerine veya farklı bir teslimat adresine gönderebilecek.