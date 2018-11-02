UBER'in bizdeki rakibi sarı taksi olabilir, ancak yurt dışındaki rakibi LYFT. Hem iyi sürücülerini kaybetmemek hem de sürücülerini daha iyi olmaya itmek isteyen UBER, artık yüksek performanslı şoförlerine daha çok kazanç sağlayacak.

Daha yüksek puanlara sahip, çok az iptal edilen Uber sürücüleri artık evlerine daha fazla para götürebilecek. Uber'in yeni ödül programı Uber Pro, performansa dayalı olarak sürücü payını arttırıyor.

Uber Pro sürücüleri dört kategoriye ayırıyor; bunlar partner, altın, platinyum ve elmas. Her kategoride 4.85 oran tutturması ve iptal oranını dördün altında tutması gereken sürücüler bu sayede kazançlarını arttırabiliyorlar. Bu seviyeye çıkabilmesi için en az üç ay boyunca her sürüşte puan alması gereken sürücüler, kazandıkları puanları biriktirerek rütbelere ve daha farklı ödüllere erişebiliyorlar.

Bu ödüller arasında yakıt parasını geri ödeme, araç bakımında indirim, 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardımı gibi oldukça kullanışlı ödüller var. Platinyum sürücüler ve Elmas sürücüler sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 6 daha yüksek ücretle, yine aynı oranda daha uzak mesafeye gidebiliyorlar.

Platinyum ve elmas sınıfı sürücüler ayrıca Arizona Devlet Üniversitesi'nin online derslerine ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Bu ödülü başka aile bireylerine devretme şansları da var.