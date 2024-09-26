Birçok popüler serisiyle oyun sektörünün en popüler şirketlerinden Ubisoft için son dönemde işler yolunda gitmiyor.

Ubisoft, Tokyo Games Show'a katılımını aniden iptal etmesinin ardından peş peşe önemli duyurular yapmaya devam ediyor. Şirketin geçtiğimiz akşam Assassin's Creed: Shadows'u ertelemesinin ardından 2024-2025 mali yılı raporu kapsamında şirket genelinde bir iç soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Peş peşe gelen bu duyurular, Ubisoft'un hisse değerlerinin sert bir düşüş yaşadığı bir döneme denk geldi. Şirketin hisse değeri, önceki en düşük seviye olan 16,42$'ı geçerek 12,72$'a geriledi. Bu düşüş, Ubisoft’un mali yıl satış tahminlerinin 371 ila 392 milyon dolar arasında revize edilmesine de yansıdı.

Rapora göre Star Wars Outlaws da beklentilerin altında kaldı. Dahası şirket henüz hazır olmadığına inandığı Assassin's Creed: Shadows'un çıkış tarihini de 14 Şubat 2025'e erteledi. Bu ertelemenin oyunculardan gelen geri bildirimler doğrultusunda ve "oyuncu merkezli bir yaklaşım" olarak yapıldığı ifade edildi. Ayrıca oyun Steam üzerinden de piyasaya sürülecek ve ön sipariş verenler ilk genişleme paketine ücretsiz sahip olma fırsatına erişecek.

Ubisoft'a yönelik iddialar da ciddi

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot yaptığı açıklamada, şirketin "mümkün olan her kitle için oyunlar yaratma" hedefini yineledi ve herhangi bir gündemi zorlamak gibi bir amaçlarının olmadığını vurguladı ancak CEO'nun bu açıklaması, bu ayın başlarında Ubisoft'un yönetimine eleştiriler yönelten Juraj Krupa’nın açıklamasına bir yanıt içermiyor. Krupa, Ubisoft'un hisselerinin yapay olarak düşürüldüğünü ve Guillemot ailesinin daha fazla kontrol elde etmek için bu durumu kullandığını iddia etmişti.

Guillemot, bu gelişmelerin yanı sıra şirketin performansını iyileştirmek adına bir iç soruşturma başlatacaklarını duyurdu. Ubisoft’un iç soruşturma başlatmasının ardından şirkette birçok kişinin koltuğunun tehlikede olduğu düşünülüyor.

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