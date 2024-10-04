Star Wars Outlaws'ta yaşadığı başarısızlığın ardından Ubisoft'un Tencent'e satılacağı iddia ediliyor.

Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Ubisoft’un mevcut mali durumunu düzeltmek ve hisse senedi fiyatlarının düşüşünü engellemek amacıyla önemli stratejik değişiklikler üzerinde düşündüğü bildirildi.

Öyle ki ortaya çıkan iddialara göre şirket, Çin merkezli teknoloji devi Tencent ile ortaklaşa olarak şirketin geleceğine yönelik çeşitli seçenekleri değerlendirmeye başlamış durumda.

Bloomberg'in haberine göre Ubisoft'un kurucusu Guillemot ailesi ve Tencent, Ubisoft’u tamamen özelleştirme ya da Tencent’in şirketi satın alması gibi olasılıkları görüşüyor ancak bu görüşmeler henüz erken aşamada olduğundan somut bir sonuç şimdilik yok.

Tencent, Ubisoft hisselerinde de söz sahibi

Tencent’in Ubisoft’taki mevcut payı oldukça dikkat çekici. Şirket, Nisan 2023 itibariyle Ubisoft’un net oy haklarının %9,2'sine sahipken, aynı zamanda Guillemot kardeşlerin holding şirketindeki dolaylı hisselerin %49,9'unu elinde bulunduruyor.

Ubisoft’un mali zorluklarının en büyük nedenlerinden biri geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Star Wars Outlaws'ın beklentileri karşılayamaması oldu. Bu durum, Ubisoft hisselerinin %12,6 oranında değer kaybetmesine neden oldu ve hisse fiyatları 2015'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Şirket bunun yanı sıra, popüler serilerinden biri olan Assassin’s Creed Shadows'un çıkış tarihini de 15 Kasım’dan 14 Şubat 2025’e erteledi ve bu kararıyla hem oyuncuların tepkisini çekti hem de hisselerde bir düşüş daha meydana geldi.

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