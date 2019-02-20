LG Q60, K50 ve K40 Modellerinin Özellikleri Belli Oldu

LG'nin MWC 2019'da tanıtacağı yeni orta seviye akıllı telefonları LG Q60, LG K50 ve LG K40'ın özellikleri belli oldu. Cihazlarla ilgili merak edilen tek konu hangi işlemcilerden güç alacakları.

Güney Koreli teknoloji devi LG, Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde adeta şov yapacak. Daha önce ortaya çıkan söylentilerde LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ 5G modellerini tanıtacağı iddia edilen şirket, orta segmentte ise LG Q60, LG K50 ve LG K40 modellerini tüketicilerin beğenisine sunacak.

LG’nin orta segmentteki en güçlü modeli olacak LG Q60, damla çentikli tasarımı ve üçlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekerken; en bütçe dostu model olan LG K40 tek arka kameraya ve klasik çerçeveli tasarıma sahip olacak. Tüm cihazlar yapay zeka destekli bir kamera uygulamasına, Google Asistan düğmesine ve DTS:X 3D Surround Sound desteğine sahip olacak.

LG Q60 Özellikler

6.26 inç HD+ FullVision ekran

3GB RAM, 64GB depolama

16MP+2MP+5MP üç arka kamera

13MP ön kamera

3.500mAh batarya

LG K50 Özellikler

6.26 inç HD+ FullVision ekran

3GB RAM, 32GB depolama

13MP+2MP çift arka kamera

13MP ön kamera

3.500mAh batarya

LG K40 Özellikler