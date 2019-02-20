LG Q60, K50 ve K40 Modellerinin Özellikleri Belli Oldu

Güney Koreli teknoloji devi LG, Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde adeta şov yapacak. Daha önce ortaya çıkan söylentilerde LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ 5G modellerini tanıtacağı iddia edilen şirket, orta segmentte ise LG Q60, LG K50 ve LG K40 modellerini tüketicilerin beğenisine sunacak.
LG’nin orta segmentteki en güçlü modeli olacak LG Q60, damla çentikli tasarımı ve üçlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekerken; en bütçe dostu model olan LG K40 tek arka kameraya ve klasik çerçeveli tasarıma sahip olacak. Tüm cihazlar yapay zeka destekli bir kamera uygulamasına, Google Asistan düğmesine ve DTS:X 3D Surround Sound desteğine sahip olacak.
LG Q60 Özellikler
- 6.26 inç HD+ FullVision ekran
- 3GB RAM, 64GB depolama
- 16MP+2MP+5MP üç arka kamera
- 13MP ön kamera
- 3.500mAh batarya
LG K50 Özellikler
- 6.26 inç HD+ FullVision ekran
- 3GB RAM, 32GB depolama
- 13MP+2MP çift arka kamera
- 13MP ön kamera
- 3.500mAh batarya
LG K40 Özellikler
- 5.7 inç HD+ FullVision ekran
- 2GB RAM, 32GB depolama
- 16MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 3.000mAh batarya