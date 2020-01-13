Fransız Wello şirketi, gücünü tamamen Güneş enerjisinden alan üç tekerlekli elektrikli bisiklet modeli Wello Family’yi CES 2020’de sergiledi. Çevre dostu ulaşım ve taşımacılık mottosuyla yola çıkan araç, tam şarjla 100 kilometre menzile sahip.

Her geçen yıl daha da zenginleşen elektrikli bisiklet ekosistemi, iklim değişikliğinin etkilerini giderek hissettiğimiz bu zamanlarda gezegenimizin geleceği için çok büyük bir önem taşıyor. Artık elektrikli scooter ve bisiklet gibi yeşil ulaşım çözümlerini Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın en pek çok ülkesinde görmeye başladık.

Şimdi bu çevre dostu ulaşım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Üç tekerlekli yüzde 100 elektrikli bisiklet Wello Family. Fransız Wello şirketi tarafından Las Vegas’ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de gün yüzüne çıkarılan model, geleneksel taşımacılığa ve ulaşım çözümlerine göre doğada çok daha az karbon ayak izi bırakıyor.

Oldukça modern bir tasarım anlayışına sahip olan Wello Family, öndeki iki tekerlekte bulunan süspansiyon sistemi sayesinde üst seviye bir rahatlık vadediyor. Sürücü koltuğuna ek olarak, arkada maksimum 80 kg ağırlığındaki yükleri taşıyabilmesi için özel bir kargo bölümü bulunan elektrikli bisiklet, ulaşımın yanında işlevsel bir teslimat aracı olarak da kullanılabileceğini kanıtlıyor.

Bu yeni nesil elektrikli bisikletin fiyatı, arabalarla yarışacak cinsten

Elektrikli motoru yanı sıra pedal çevirerek de çalıştırılabilen Wello Family, saatte 40 kilometre hıza çıkabiliyor. Elektrikli bisikletin şehir içi kullanımlarına bağlı olarak 100 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirten Fransız şirket, araç üzerindeki bataryaların Güneş enerjisi ile doldurulabileceğini söylüyor.

Wello, modele dair henüz çok fazla teknik detay paylaşmasa da, Wello Family’nin kalbinde 1.000W’lık Bafang Ultra motorun olduğu tahmin ediliyor. 8.800 dolarlık (yaklaşık 46.835 TL) fiyat etiketine sahip olan elektrikli bisikletin ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belli değil.