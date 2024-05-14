Yolculuklarımız sırasında çoğu zaman uçak kabin ekibinin oksijen maskeleri hakkında yaptığı anonsları dinlemeyi ihmal edebiliriz. Ancak bu maskeler hayati önem taşıyor. Neden mi?

Öncelikle bu hayat kurtarıcı maskelerin nereden geldiğini ve nasıl çalıştığını da bilmek gerekiyor. Acil durumlarda yolcular, yüksek irtifalarda oksijene ihtiyaç duyulduğunda uçaklarda büyük bir oksijen tankından mı çıkıyor bu oksijen?

Oksijen kullanımını gerektiren olayların sıklığı, bir milyar uçuş saati başına yaklaşık 10. Bu oranlarda “Benim başıma gelir mi?” demeyin ve oksijen maskesi takmanın sandığınızdan daha önemli olduğunu bilin.

Uçaklarda oksijen maskesi neden gereklidir?

Uçaklar, genellikle deniz seviyesinden 10,000 metre veya daha yüksek irtifalarda uçar. Bu yüksekliklerde, atmosferin incelmesi ile oksijen seviyesi ve hava basıncı, insanların rahat nefes alabilmesi için yetersizdir.

Modern uçaklar kabin içi basıncı, genellikle deniz seviyesinden yaklaşık 2,400 metreye eş değer bir seviyededir. Ancak herhangi bir teknik arıza veya gövde bütünlüğünde meydana gelebilecek bir problem, kabin basıncının aniden düşmesine neden olabiliyor. İşte bu noktada, oksijen maskeleri devreye giriyor.

Oksijen maskesini takmazsak ne olur?

Kabin basıncındaki düşüş, "hipoksi" olarak bilinen duruma yol açar. Hipoksi, dokulara yeterli oksijenin ulaşmaması durumu olarak da tanımlanır ve birkaç dakika içinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olur.

Yeterli oksijen alınamadığında, beyin fonksiyonları hızla bundan etkilenir. Birkaç dakika içerisinde de bilinç kaybı gerçekleşir. Oksijen eksikliğinin devam etmesi kalp, beyin gibi birçok hayati organın zarar görmesine de neden olur. Akut oksijen eksikliği aynı zamanda kalıcı nörolojik sorunları da beraberinde getirebiliyor.

Geçmişte, Helios Airways Uçuş 522 kazası gibi olaylar, oksijen maskelerinin önemini acı bir şekilde gözler önüne seriyor. Kazada, kabin ekibinin ve yolcuların çoğu, kabin basıncındaki düşüş nedeniyle bilinçlerini kaybetmiş ve uçak kontrolsüz bir şekilde uçmaya devam etmişti.

Oksijen maskeleri nasıl çalışır?

Uçak kabininde basınç düştüğünde otomatik olarak devreye giren oksijen maskeleri, üst kompartımandan serbest bırakılır. Her maske, kimyasal bir oksijen jeneratörüne bağlı. Jeneratör; klorat potasyum, demir tozu, sodyum klorat gibi kimyasalları içeriyor.

Maskeyi kendinize doğru çektiğinizde ise oksijen akışını başlatan ateşleme pimi serbest bırakılıyor ve oksijen akışı sağlanıyor.

Yolcuların yapması gereken tek şey ise maskenin lastik bandını başlarının etrafına çekmek ve derin nefes almak. Bu basit eylem ile acil bir durumda bile oksijen seviyesinin yeterli düzeyde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Oksijen maskeleri ne kadar süre oksijen üretir?

Bu süre ortalama 10 dakikadır. Pilotların yeterli oksijeni sağlamak için 10.000 feet altına inmesi için de bu süre yeterli.

Gördüğünüz gibi oksijen maskeleri, gördüğünüzden daha fazla hayati öneme sahip. Bu yüzden de uçuş güvenliğiniz için kabin ekibinin acil durum talimatlarına her zaman dikkat etmekte fayda var.

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