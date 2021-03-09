Cuma günü FCC'ye yeni bir izin başvurusunda bulunan SpaceX, Starlink'in uydu terminallerini karavanlara, kamyonlara, gemilere ve uçaklara getirmeyi planladığını açıkladı. Kara taşıtları için izin, yalnızca ABD topraklarında geçerli olacak.

Dünyanın en büyük özel uzay şirketlerinden SpaceX, geçtiğimiz cuma günü ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) yeni bir başvuruda bulundu. SpaceX, söz konusu başvurusunda Starlink iletişim araçlarını uçaklara, gemilere, lojistikte kullanılan devasa kamyonlara ve hatta karavanlara entegre etmek için izin istedi.

SpaceX, söz konusu izin ile birlikte ABD’de bulunan kara araçları ve dünya çapında hareket eden gemiler ve uçaklar için geniş bant internet hizmeti vermeyi planlıyor. Eğer SpaceX gerekli izinleri alabilirse; ülkenin bir ucundan diğer ucuna yük taşıyan kamyonlar, okyanusları aşan gemiler ve bir ülkeden diğerine uçan uçaklarda geniş bant internet kullanmak mümkün olacak.

SpaceX'in kullanıcılara dağıtılan maksimum terminal sayısını 1 milyondan 5 milyona çıkarmak istiyor

SpaceX’in araçlara monte edilecek uydu terminalleri, evlere kurulan standart geniş bant Starlink internet ekipmanları ile benzer olacak. SpaceX, terminallerin binek araçlara ve eğlence amaçlı kullanılan teknelere de konumlandırılabileceğini ifade etse de Elon Musk paylaşmış olduğu bir tweette binek araçların planlarında olmadığını ifade etti.

SpaceX’in 1 milyon kadar Starlink kullanıcısına terminal dağıtmak için zaten izni bulunuyor. Şirket, hareketli araçlara terminalleri entegre edebilmek için FCC iznini alsa bile bu durum, 1 milyon kullanıcı sınırını artırmayacak. Bu nedenle SpaceX, izin verilen Starlink terminal sayısının 1 milyondan 5 milyona çıkarılması için ayrıca bir başvuruda daha bulundu.

Mevcut Starlink kullanıcıları, uydu terminallerini aldıklarında kurulumu kendi başlarına gerçekleştirebiliyorlar. Ancak araçlara entegre edilecek Starlink terminalleri için durum böyle olmayacak. SpaceX, izin başvurusunda bu konuyla ilgili olarak kullanıcıların korunması ve insanların radyasyondan etkilenmemesini garanti altına almak için terminallerin araçlara ve gemilere profesyonel montaj ekipleri tarafından entegre edileceğini ifade etti.