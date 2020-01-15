Ücretsiz Adobe Photoshop Dersleri - 2020

Adobe Photoshop ücretsiz kurs ve dersleri için sizin için güncel bir derleme hazırladık. Birazdan aktaracağımız başlangıç ve ileri düzey photoshop dersleri ile fotoğraflarınızı birer sanat eserine dönüştürebilir veya sıfırdan sanatsal ve yaratıcı görseller oluşturabilirsiniz.

Ücretli Adobe Photoshop kurslarının reklamlarını her yerde görmüş olabilirsiniz. Bu kurslar dışında internetten katılabileceğiniz birçok ücretsiz kurs bulunuyor. Tasarım yeteneğinizi geliştirmek veya fotoğraflarınızı düzenlemek için photoshop dersleri alabilirsiniz. Photoshop yapma sadece fotoğraf düzenleme olarak algılansa da, aslında yaratıcılığınızı da gösterebileceğiniz bir alan.

Adobe Photoshop da en kapsamlı ve kullanışlı fotoğraf düzenleme programı olarak biliniyor. Fotoğrafçılık, grafik tasarım ve web tasarım ile uğraşanların da numaralı tercihi genellikle Adobe Photoshop oluyor. Bu nedenle bu alanlara ilginiz varsa, bir an önce ücretsiz Adobe Photoshop kurslarına başlamalısınız. Siz yorulmayın diye biz en kapsamlı ve güzel anlatımlı kursları derledik.

Ücretsiz Adobe Photoshop Dersleri:

Fatih Gök, Adobe Photoshop Temel Tasarım, 18 ders

Yakın Kampüs, Photoshop Dersleri, 66 ders

Afgan Rasulov, Photoshop Dersleri, 170 ders

Enes Usta, Photoshop Öğreniyorum, 14 ders

Semih Şentürk, Photoshop Dersleri, 13 ders

Sinan Karabalta, Photoshop Öğreniyorum, 28 ders

Fatih Gök, Adobe Photoshop Temel Tasarım:

Udemy’deki 18 derslik bu Photoshop ücretsiz eğitimi ile programın temel bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bu eğitimi almak istiyorsanız gerçekten hiç Adobe Photoshop bilginizin olmaması gerekiyor. Eğitim içerisinde aslında photoshop brush ve Adobe Photoshop klavye kısayolları gibi temel bilgiler aktarılıyor. Yani eğitimde sadece Photoshop araçları nasıl çalışıyor bilgisi veriliyor.

Bu eğitim serisi Adobe Photoshop’u orta ve daha yukarıdaki seviyelerde bilenler için uygun olmayabilir. Programı kullanmaya yeni başladıysanız veya hiç bilmiyorsanız sizin için çok uygun olacaktır. Araçlarla yapabileceğiniz sınırsız sayıdaki işlemler yerine önce temel olarak çalışma prensibi anlatıldığı için, ileri seviye eğitimleri çok daha hızlı kavrayabilirsiniz. Bu eğitimi hemen almak için Udemy’deki sayfasına buradan gidebilirsiniz.

Yakın Kampüs, Photoshop Dersleri:

Ücretli ve ücretsiz eğitimleriyle dikkat çeken Yakın Kampüs, Adobe Photoshop için de ücretsiz eğitimlerini yayımlamıştı. Oldukça kapsamlı olan bu eğitim setinde yer alan 66 derste, photoshop’un başlangıç seviyesinden ileri seviyesine kadar tüm dersleri alabileceksiniz. Dersler sırasında uygulamalı eğitim olması da hem sıkılmanızı engelleyecektir hem de daha iyi kavramanızı sağlayacak.

Yakın Kampüs’ün bu ücretsiz kursu Adobe Photoshop’a yeni başlayanlar, orta ve ileri seviyede olan herkes için çok uygun. Eğitimde ileri seviye fotoğraf düzenleme, renklendirme ve özel tasarımlar yapma gibi konular ele alınıyor. Bir bakıma photoshop’u kullananların amacına uygun olacak eğitim videoları yer alıyor. Yakın Kampüs’ün YouTube kanalında yer alan eğitime buradan ulaşabilirsiniz.

Afgan Rasulov, Photoshop Dersleri:

YouTube’da çok uzun zamandır ücretsiz photoshop kurslarını paylaşan Afgan Rasulov, başlangıç ve ileri seviyedeki tüm herkes için uygun olacak videolar çekti. Kanalında 200 üzeri kurs videosu yer alan YouTuber, aradığınız eğitmen olabilir. İleri seviye fotoğraf düzenlemeden, sanatsal grafikler ve görseller yapımına kadar birçok konuda başlangıç ve ileri seviye kurs videoları var.

Kanalında zaman zaman sektöründe başarılı tasarımcıları da konuk eden Afgan, özellikle fotoğraf düzenleme kısmında çok iyi videolara sahip. Videoları birer kurs olsa da ayrıca belli bir konuyu anlatan birçok videosu var. Örneğin sadece fotoğrafın arka planını silme, Adobe Photoshop fotoğraf renklendirme gibi tek bir konuya değinen ve o konu hakkında ileri düzeyde bilgi veren videoları da var.

Enes Usta, Photoshop Öğreniyorum:

YouTube ve Udemy’de verdiği derslerle tanınan Enes Usta, kanalında dijital pazarlamanın yanı sıra ücretsiz Adobe Photoshop kursları da veriyor. Enes Usta’nın verdiği kurslar genellikle Facebook, Instagram ve Twitter’a ürün, reklam ve post görselleri hazırlanmansı üzerine. Bu konuda birçok eğitim videosu paylaşan YouTuber, derslerinde photoshop’ta dijital pazarlama görsellerinin hazırlanma aşamalarını da anlatıyor.

Enes Usta’nın bu ücretsiz kursları daha çok sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama ile ilgilenenler için uygun olacaktır. Videolarında her ne kadar temel photoshop bilgilerini anlatsa da, daha çok pazarlama ve sosyal medya platformlarına yönelik içeriklere yoğunlaşıyor. Bu konuda bir kariyer hedefiniz varsa buradan Enes Usta’nın ücretsiz kurslarına ulaşabilirsiniz.

Semih Şentürk, Photoshop Dersleri:

Profesyonel olarak fotoğrafçılık ve video editörlüğü yapan Semih Şentürk, tecrübelerini ve bilgilerini kendi YouTube kanalında paylaşıyor. Kanalındaki ücretsiz kurs videoları daha çok fotoğraf düzenleme ve renk ayarlamaya yönelik. Kendisinin de profesyonel olarak bu işi yapması nedeniyle verdiği eğitimler de bir o kadar nitelikli oluyor. Fotoğrafçılığa ilginiz varsa bir ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Semih Şentürk’ün kanalındaki ücretsiz kurs videoları daha çok tek bir alan üzerine kurgulanıyor. Yani bir eğitim seti yerine, fotoğrafların renklerini ayarlama, siyah-beyaz yapma, 3 boyutlu fotoğraf yapma gibi konuları tek tek ele alıyor. Bu nedenle eğitim videoları da orta ve ileri seviye kullanıcılar için uygun diyebiliriz. Yeni başlayanlardan biriyseniz önce temel Adobe Photoshop bilgilerini almanızı tavsiye ederiz.

Sinan Karabalta, Photoshop Öğreniyorum:

Adobe Photoshop öğrenmek aslında o kadar da zor değil. Birçok photoshop eğitmenine göre özellikle uygulamalı olarak ders almak veya videoları izlemek, öğrenme hızınızı da artırıyor. Sinan Karabalta da kendi YouTube kanalında uygulamaları olarak ücretsiz photoshop kursları veriyor. Bunu yaparken de yeni başlayanları unutmuyor ve her dersinde en temel bilgileri vererek ilerliyor.

Kurs videolarında temel bilgileri verse de, photoshop’u iyi öğrenmek ve tamamen kavramak için Sinan Karabalta’nın videolarını izlemeden önce yukarıda da verdiğimiz Yakın Kampüs veya Fatih Gök’ün temel eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Böylece ileri seviye teknik bilgisi gerektiren kursları çok daha rahat bir şekilde öğrenebilir ve yapabilirsiniz. Manipülasyon sevenler için Sinan Karabalta iyi bir tercih olacaktır.

Adobe Photoshop için ücretsiz kurs listemiz şimdilik bu kadar. Yukarıdaki eğitmenler ve eğitim videoları ile başlangıç seviyesinden ileri düzey photoshop seviyesine düzenli bir çalışma ile gelebilirsiniz. Bu eğitmenlerin birçoğu alanı dışında diğer photoshop bilgileri için de tek videolar çekiyorlar. Bu videoları da izlemenizi tavsiye ederiz. Sizin aklınıza gelen başka ücretsiz kurslar varsa, yorumlarda belirtmeyi unutmayın.