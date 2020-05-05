Dünyanın İlk İnternet Tarayıcısından Video Çekim Hizmeti

Çevrimiçi video çekim ve düzenleme hizmeti sunan Panopto, yeni hizmetini duyurdu. "Panopto Express" olarak isimlendirilen bu hizmet, internet tarayıcınız üzerinden video çekerek bu videoları doğrudan YouTube ve Google Classroom üzerinden paylaşmanızı sağlıyor.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin hayatlarında çok önemli değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin başında da çevrimiçi video platformları geliyor. İnsanlar, çektikleri videoları ilgili platformlara yükleyerek gerek ders ve eğitimler veriyor, gerekse de insanları eğlendirerek popüler bir hale getirmeye çalışıyorlar.

Sosyal medya ya da çevrimiçi video platformlarına yüklenen videoların arkasında çok ciddi çalışmalar bulunuyor. Örneğin çekilen bir videodaki hatalı kısımlar kesiliyor, yapılan kesme işlemleri fark bile edilmeyecek şekilde yeniden düzenleniyor ve diğer iyileştirme ve efekt çalışmalarının ardından hazır hale getiriliyor. Panopto isimli bir şirket ise geliştirdiği çözümlerle video çekimlerini kolaylaştırmaya çalışıyor.

Panopto, tüketicilere video çekip bu videoları yayınlayabilmeleri için onlarca hizmet sunuyor. Şimdi bu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen şirket, "Panopto Express"i resmen kullanıma sundu. Ücretsiz ve güçlü bir hizmet olarak karşımıza çıkan Panopto Express, oluşturulacak video içerikleri için işleri bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Panopto Express, herhangi bir kurulum ya da üyelik gerektirmiyor

Panopto Express; herhangi bir yüklemeye, eklenti kurmaya ya da kişisel bilgilerin paylaşılmasına gerek duymuyor. Sadece bir kameraya sahip olan tüketiciler, Panopto Express'i kullanarak çevrimiçi videolar oluşturabiliyor ve bu videoları kolaylıkla paylaşabiliyorlar. Panopto Express, özellikle de ders içerikleri oluşturan öğretmenler tarafından tercih edilecek gibi görünüyor.

Panopto Express'in en etkileyici yanlarından bir tanesi, bu hizmete herhangi bir internet tarayıcısı üzerinden erişebilecek oluşunuz. Yani ilgili bağlantıya erişip kaydı başlattığınız anda içeriğinizi oluşturmaya başlıyor ve Panopto Express'in sunduğu hizmetleri kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bugün itibarıyla hizmete sunulan Panopto Express'e hemen erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Panopto Express ile çektiğiniz videoları Google'ın Classroom ya da YouTube üzerinden kolaylıkla paylaşabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanabilmek için yapmanız gereken tek şey, çektiğiniz kaydı durdurduktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfayı kullanmak. Bu sayfa üzerinden çektiğiniz videoyu YouTube ya da Google Classroom'a doğrudan aktarabiliyor, ayrıca Panopto'nun kendi sunucularına gönderebiliyor ya da videoyu bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz.

Panopto'nun bugün itibarıyla kullanıma sunduğu Express hizmeti, ekran içinde ekran gibi pek çok özelliklere sahip. Böylelikle tüketiciler, mümkün olan en kolay şekilde çevrimiçi platformlar için videolar çekebilecekler. Ayrıca Panopto, tüketicilere sunduğu arayüzü de mümkün olan en kolay şekilde tasarlamış. Böylelikle isteyen herkes, Panopto Express'in nimetlerinden faydalanabiliyor.