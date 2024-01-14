UFO'nun Patentini Alan Gizemli Mühendisin Hayranlık Duyacağınız Dehası: Tasarımını ABD Ordusuna Göndermiş!

4 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
“Modern Da Vinci” olarak adlandırılan Alexander Weygers, kendini onlarca alanda geliştirmişti. Adını anacağımız konulardan biri de günümüzdeki uçan dairelerin patentini almış olmasıydı.

Heykeltıraş, mucit, denizci, asker, makine ve havacılık mühendisi, sanatçı, tasarımcı, istihbaratçı, illüstratör, makinist, marangoz, elektrikçi, tesisatcı, arıcı, demirci, öğretmen… Evet, bunların hepsini tek bir adam yapıyordu ve o adam, Alexander George Weygers’ten başkası değildi.

Hayatı boyunca birbirinden farklı alanlarda kendini geliştiren Alex, bir dâhiydi desek abartı olmaz. Gelin, bu ilginç adamın hikâyesine ve UFO’nun patentini alma serüvenine birlikte bakalım.

Ebeveynleri onun ilk ilham kaynağıydı.

heykeltıraş

Hollanda’da doğan Weygers’in anne babası, ona birçok ilgi alanını aşılamıştı. Edebiyat ve çeşitli dil dersleri veren annesinden dil becerisini, babasıyla Endonezya’da çıktığı botanik keşiflerinden ise doğa ve tasarım sevgisini almıştı.

Henüz ortaokuldayken “demircilik” alanına ilgi duymaya başladı. Daha sonra ise makine mühendisliği ve gemi inşası bölümlerini bitirdi. Bunlara ek olarak Lahey Kraliyet Sanat Akademisine de bir süre katıldı.

Sanatı mühendislikle harmanladı.

Soldan sağa: "Mouring" ve "Embrace"

Hayatına makine ressamı (mühendisler tarafından belirlenen taslak, şema ve ölçüler doğrultusunda ilgili makinelerin bilgisayar destekli çizim ve tasarımlarını yapan kişi) olarak devam ediyordu ancak eşinin ölümünün ardından bu mesleği bıraktı.

Seattle Sanat Enstitüsünde katıldığı yaz derslerinde heykele dair epey şey öğrenmişti. Hatta dünyaca ünlü heykeltıraş Lorado Taft’in dikkatini çekmeyi bile başarmıştı. Lorado Taft Midway Stüdyoları'nda burs almaya hak kazanan Weygers, en dikkat çekici heykellerinden biri olan “Mouring”i burada yaratmıştı.

İstihbarat görevlisi bile oldu.

sanatçı

Sanattan vazgeçemiyordu. Ünlü merkezlerde, sanatın çeşitli yönlerini inceliyordu. 1930’lu yıllarda ise bir stüdyo kurarak öğretmenlik yapmaya başlamıştı.

Malayca, İtalyanca, Almanca, İngilizce ve Felemenkçe bilmesi; ABD ordusuna katılıp istihbarat operasyonlarında görev almasına önayak oldu.

Günümüzde "UFO" olarak bildiğimiz dairesel hava araçlarından esinlenerek ortaya bir tasarım çıkardı ve patentini aldı.

uçan daire

Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde, özellikle San Francisco ve Chicago’da, tasvir edilen dairesel uçağın birçok ayrıntılı çizimini yapıp ABD ordusunun tüm şubelerine göndermişti.

ufo

O dönemde “diskopter” olarak adlandırdığı, UFO'lardan esinlenerek tasarlanan uçan gemi, ordunun ilgisini çekmişti ancak başlarında savaşlar gibi daha önemli konular olduğundan böyle bir şeye hazır olmadıklarını söylemişlerdi.

uçan disk

Yine de Weygers, 1944 yılında diskopter tasarımı için ABD Patent Ofisinden patentini almıştı. Bu tasarım, şimdiye dek geliştirilen uçan diskli araçların prototipi olmuştu.

Weygers, o kadar çok alanda kendini geliştirdi ki ona “Modern Leonardo da Vinci” deniyor.

ufonun patenti

Hayatı boyunca farklı disiplinlerde görev alan dâhi; 2008 senesinde, ikinci eşiyle inzivaya çekildikleri evde hayatını kaybetti. Weygers’in çalışmaları hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Ona hayranlık duyan ve ondan ilham alan birçok takipçisi var.

ufo

Eserlerinden bazılarına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İlginç hikâyeleriyle sizi içine çekecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

İcat Ettiği "Frizbi"ye Dönüştürülme İsteği Yerine Getirilen Walter Frederick'in Düşündüren Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Bitcoin'in Ortaya Çıkacağını 1999 Yılında Bilen Adam: Hayır, Medyum Falan Değil!
İLGİLİ HABER

7'sinde Neyse 70'inde O Olmadı: Satrancın Büyük Ustası Bobby Fischer'ın, Yıllar Sonra Bu Oyundan Nefret Etmesine Sebep Olan Olaylar
İLGİLİ HABER

Yıllar Önce Oluşturduğu Formüller Sayesinde Bugün Kara Delik Hesaplamaları Yapılan Matematikçi Srinivasa Ramanujan’ın Filmlere Konu Olan Hikayesi

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler