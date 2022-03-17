Ukrayna Başkanı'nın Deepfake Videosu Korkuya Yol Açtı

Geçtiğimiz gün hacklenen Ukrayna devlet televizyonu, ekranlarda Zelenski'nin Deepfake ile üretilen sahte videosuna yer verdi. Ses taklit teknolojilerine de yer veren video, önümüzdeki günler hakkında endişe yarattı.

Günümüzde yapay zekanın gerçek gücünün çok ufak bir parçası olsa da Deepfake teknolojisi, gelecekte ve günümüzde en büyük tehditlerden biri olarak sayılıyor. Bir videodaki kişinin yüzünü başka bir kişinin yüzüyle değiştirilmesini sağlayan ve bunu üst düzey gerçeklikle gösteren bu teknoloji, dün ne kadar ciddi sorunlara yol açabileceğinin işaretini verdi.

Ukrayna devlet televizyonu, dün korkutucu bir videoyla sarsıldı. Devlet televizyonunu hackleyen hackerlar, televizyonda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin teslim çağrısında bulunduğu bir video gösterdi. Bugün, uzmanlar tarafından bu olayın gelecekte daha da büyüyebileceğini gösteren bir açıklama geldi.

Söz konusu Deepfake videosu:

"Buz dağının görünen kısmı olabilir"

Kaliforniya Üniversitesi’nden dijital medya alanında uzman isim olan Prof. Dr. Hany Farid, yaptığı açıklamada bu videonun gerçekten inandırıcı olabilecek ilk deepfake videosu olduğunu ifade etti. Farid, açıklamasının devamındaysa “Fakat bunun yalnızca buz dağının görünen kısmı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu Deepfake videosu, deepfake kalitesi açısından bugüne kadar gördüğümüz videolara göre aslında kalite açısından oldukça zayıf kalıyor. Fakat video, savaş ortamında bunu görenlerde en azından bir şüpheye sebep olabilecek derecede inandırıcılığa da yer veriyor. Söz konusu videonun Ukrayna devlet televizyonuna yansıması ve bu konunun dünya basınında yer almasıysa, yakın zamanda Zelenski’nin farklı deepfake videolarının da yayılabileceği konusunda korku başlattı. Dünya, bilgi savaşında artık farklı bir seviyeye atlamaya hazırlanıyor.