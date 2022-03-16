Ukrayna'daki devlet televizyonun hacklenmesinin ardından televizyonlarda Zelenski'nin teslim olma çağrısı yaptığı sahte mesajlar gösterilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin asla Rusya’ya teslim olmayacağını açıklamıştı. Fakat bu açıklamanın ardından Ukrayna’daki tüm televizyonlarda Zelenski’nin halkına seslenerek ‘teslim olun’ çağrısı yaptığı mesajlar yayınlanmaya başladı.

Yayınlanan mesajların ardından Ukrayna hükümeti ise bu açıklamaların yalan olduğunu ve halkın teslim olması için kandırıldığını açıkladı.

Saldırının arkasında Rusya’nın olduğu düşünülüyor

Ukrayna’nın resmi haber kanallarından olan Ukraine 24, Facebook üzerinden paylaştığı bir gönderide devlete ait televizyon kulelerinin ve sistemlerinin siber saldırı sonucunda hacklendiğini ve televizyondan sahte bir teslim çağrısı yayınlandığını açıkladı.

Ukraine 24’ün açıklamasının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de YouTube üzerinden bir video paylaşarak halkın asla teslim olmaması gerektiğini söyledi. Yapılan siber saldırıyı ‘çocukça bir provokasyon’ olarak nitelendiren Zelenski, daha önce söylediklerini yineleyerek Ukrayna’nın asla Rusya’ya teslim olmayacağını açıkladı.

Ukrayna’lı haber ajansları Rus askerlerinin geri çekilmeye başladığını ve bu nedenle Rusya’nın bu tarz saldırılar düzenlediğini iddia etse de Rus hükümeti bu iddiaları yalanlayarak bu tarz bir siber saldırı düzenlemediklerini ve konu hakkında bilgilerinin olmadığını iddia etti.