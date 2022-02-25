Bayraktar TB2 mimarı Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna paylaşımı

İki gündür süren Rusya Ukrayna krizinde yerli İHA'lar ön plana çıkıyor. Ukrayna Baykar Bayraktar TB2'yi de savaşta kullanırken, bu hava aracının mimarı Selçuk Bayraktar'dan ise açıklama gecikmedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinde ikinci gün yaşanıyor. Dünya gündeminin başında gelen bu işgalde Türkiye’nin Savunma Sanayii teknolojileri de ön plana çıkıyor. Ukrayna’ya yerli ve milli İHA’ları veren Bayraktar TB2’nin kurucusu Selçuk Bayraktar, kısa süre önce Twitter üzerinden anlamlı bir mesaj paylaştı.

S/İHA hava üssüne sahip olan Ukrayna, yerli Bayraktar TB2’yi de savaşta kullanıyor. Hatta Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, yaptığı bir açıklamada TB2’nin etkili olduğunu, ancak daha fazla mühimmata ihtiyaç duyduğunu belirtti. TB2’nin mimarı Selçuk Bayraktar ise, uzun süren sessizliğini bozarak Ukrayna işgaliyle ilgili anlamlı bir paylaşım yaptı. Bilindiği üzere Baykar Bayraktar TB2, Ukrayna’nın Savunma Sanayii’nde önemli bir yol oynuyor.

Selçuk Bayraktar’dan Ukrayna paylaşımı

Twitter hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, ‘’Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum’’ dedi. Hemen akabinde ikinci bir tweet atan Bayraktar, ‘’ Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye’nin tek yolu Milli teknoloji hamlesidir’’ ifadelerini kullandı.

Rusya’nın bağımsız Ukrayna’ya yaptığı işgalde bugün ikinci gün. Kiev’e giren ve sivil halka da saldırı düzenleyen Rus ordusu, henüz geri çekilme gibi bir düşünceye sahip değil. Tüm dünya Rusya’yı yaptığı bu davranıştan ötürü kınarken, Türkiye’de de Putin’e tepkiler büyüyor.