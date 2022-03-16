Rus İşgalinin Ukrayna Nüfusu Üzerindeki Etkileri Araştırıldı

Rus işgalinin Ukrayna nüfusu üzerindeki etkileri araştırıldı. Araştırmaya göre Ukrayna nüfusu, önümüzdeki yirmi yıl boyunca azalacak.

Üç haftadan uzun bir süredir Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’da bu süre zarfında pek çok kişi savaş sebebiyle hayatını kaybederken, birçok kişi de canını kurtarmak adına ülkelerini terk ederek mülteci olarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Yapılan yeni bir araştırma ise Ukrayna’daki savaşın gelecekte ne gibi etkileri olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma, savaşta verilen can kayıpları ve can güvenliği arayışıyla ülkeden kaçan çok sayıda insanın, Ukrayna nüfusu üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini ortaya koydu.

Ukrayna nüfusu önümüzdeki yirmi yıl içerisinde üçte bir oranında azalacak

Rus işgalinin Ukrayna’da sebep olduğu olası ölümler, mülteciler ve yurtdışında uzun süre kalma olasılıklarının ışığında işgalin etkisini değerlendirmek isteyen St. Andrews Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir dizi nüfus projeksiyonu gerçekleştirdi. Daha önceki silahlı çatışmaların Ukrayna’nın nüfusu üzerindeki etkisi ve mevcut demografisinin bir analizi gözden geçirildi.

Bu projeksiyonların sonucunda araştırmacılar, Rus işgalinin bir sonucu olarak Ukrayna'nın nüfusunun önümüzdeki yirmi yıl içerisinde üçte bir oranında azalabileceği sonucunu elde etti. Bununla birlikte araştırmacılar, savaş ne kadar uzun sürerse, devam etmekte olan büyük ölçekli göç ile doğru orantılı bir şekilde Ukrayna nüfusunun da giderek yaşlanacağını ifade etti. Araştırma ekibine göre 1990’lı yıllardan bu yana devamlı bir düşüşte olan doğurganlık oranı da göz önüne alındığında, bunun Ukrayna demografisi üzerinde uzun vadede dramatik bir etkisinin olması kuvvetle muhtemel.

Konuyla ilişkin olarak "Rusya'nın işgali şu anda Ukrayna'da yalnızca muazzam insani ve ekonomik maliyetlere yol açmayacak, aynı zamanda uzun vadeli demografik yansımaları da beraberinde getirecek, “ ifadelerini kullanan St. Andrews Üniversitesi Coğrafya ve Sürdürülebilir Kalkınma Okulu'ndan Profesör Hill Kulu, "Analizimiz, Ukrayna nüfusunun azaldığını ve yaşlandığını ve bu süreçlerin önümüzdeki yirmi yılda devam edeceğini öngörüyor” şeklinde kaydetti.

Bununla birlikte Hill, "Uzun vadeli siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle sadece mültecilerin geri dönme olasılığı düşük olmakla kalmıyor, bununla birlikte Ukrayna'da bulunan genç yetişkinler ve aileler de sonunda ülkeyi terk etmeye karar verebilir" şeklinde aktardı.