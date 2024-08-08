Roblox, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında büyük bir popülarite kazandı. Ancak bu popülerlik, beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Üzerine bir de Türkiye’de erişim yasağı gelmesiyle ebeveynler ve uzmanlar, Roblox’un çocuklar için zararlı olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Çocukların sosyalleşmesinden yaratıcılığına kadar kimileri için faydası bulunan, kimileri için ise güvenlik sorunlarından dolayı zararlı olan Roblox’un tüm detaylarını ele alıyoruz.

Roblox zararlı mı yoksa ebeveyn kontrolü ile her şey kontrol altında mı?

Kısaca Roblox nedir?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratabildiği ve diğer kullanıcıların oyunlarını oynayabildiği bir çevrim içi oyun platformu. 2006’dan beri oyun dünyasında ses getiren Roblox’u daha yakından incelemek, sunduklarını incelemek için ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Öncelikle Roblox’un kabul edilen yararlarından bahsedelim.

Roblox sayesinde çocukların, İngilizce gibi yabancı dillerde pratik yapma imkânı oluyor. Oyun içeriği sayesinde dil becerileri geliştiği gibi yaratıcı düşünme yetenekleri de artıyor. Kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmaları ve dijital ürünler tasarlaması ise yaratıcılıklarını geliştirme konusunda bir başka etmen.

Oyun içerisinde çevrim içi sohbet özelliğinin olması ise çocukların sosyalleşmesine olanak tanıyor. Birçok kullanıcı, Minecraft gibi “derin yalnızlık” olmamasından dolayı da bu sosyalliği faydalı buluyor.

Roblox, güvenliği sağlamak için neler yapıyor?

Roblox’un aldığı önlemlerden en önemlisi de yaş sınırlaması ile geliyor. Hesap oluşturulurken çocukların yaşının doğru şekilde belirtilmesi gerekiyor. Eğer çocuklar 13 yaşından küçükse sohbet özelliğine erişemiyor. Bunun için de ebeveyn kontrolünde kayıt oluşturulması gerekiyor.

Ayrıca ebeveynler 13 yaşından küçük çocuklarının hesabına harcama limiti de koyabiliyor. Eğer çocuklar bir satın alma işlemi yaparsa ebeveynlere bildirim gönderiliyor.

Profilde “Hesap Kısıtlamaları” etkinleştirildiğinde hiçbir kullanıcıdan mesaj alınmıyor, uygulama içinde veya oyunda sohbet edilemiyor, telefon numarasıyla hesap bulunamıyor.

Roblox’un birçok kişi tarafından zararlı görülmesinin sebepleri neler?

Sohbetlerde filtreleme gibi özellikler, çeşitli güvenlik önlemleri bulunsa da Roblox, birçok ebeveyn tarafından şikâyet yağmuruna da tutuldu. Oyunda cinsel içerikli materyaller, karakterlere yönelik saldırılar raporlandı.

Ayrıca kötü şöhretli apartman oyunları da büyük endişe kaynağı hâlinde. Sanal striptiz kulüpleri, çıplak karakterler veya cinsel açıdan açık deneyimler simüle eden kullanıcılar da var.

Bunların yanı sıra her ne kadar ödeme sınırlaması getirilse de çocuklar, üçüncü taraf operatörler aracılığıyla da ödeme yapabiliyor. PayPal, Google Pay, iTunes, Xbox, Microsoft, Windows, Amazon gibi çeşitli platformlarda ebeveynlerin ödeme bilgileri yer alıyorsa ödemeler buradan çekilebiliyor.

Ebeveyn kontrolünün ciddiye alınması gerek.

Roblox, dikkatli kullanıldığında çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir platform olabiliyor. Ancak potansiyel tehlikeler göz ardı edilmemeli. Ebeveynlerin çocuklarının Roblox’u kullanırken dikkatli olmaları, güvenlik ayarlarını doğru bir şekilde yapılandırmaları ve çocuklarıyla açık iletişimde olmaları gerekiyor.

Roblox'un zararları ve faydaları arasında denge kurmak, çocukların güvenli ve verimli bir deneyim yaşamalarını da sağlayacaktır. Bunun için de Roblox’u ortak aile oyunu hâline de getirebilirsiniz.

Roblox neden erişime kapatıldı?