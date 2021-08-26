Ulaştırma Bakanlığı'ndan Taksi Krizi İçin 4 Öneri

İstanbul'daki sarı taksi meselesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da gündemine geldi. Konuyu inceleyen yetkililer, oluşturdukları dört öneri ile sorunun yok olacağını düşünüyor. Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı'ya göre ise tek çözüm, dijitalleşme.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, İstanbul'da giderek artan bir sarı taksi sorunu olduğunu ve İstanbul'da yaşayan insanların bu duruma isyan etme noktasına geldiklerinden bahsetmiştik. Bu konu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da gözünden kaçmadı ve konuyla ilgili olarak bazı açıklamalar yapıldı. Bakanlık yetkilileri, sarı taksi sorunu için dört öneri sunuyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu önerilere kulak asılması durumunda sorunun çözüleceğini düşünüyor. Öte yandan; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre İstanbul'daki esas mesele sarı taksilerin sayısı değil, verilen hizmetin kalitesi. Bakanlık, bunun denetlemesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ileri sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sarı taksi krizine çözüm önerileri şöyle

Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi .

. Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması .

. Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması .

. Taksi işletmeciliğinde, operasyonel işletme verimliliği arttırılması. (Dijital Aplikasyonlar ile).

Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Ilıcalı, sarı taksi meselesinin tek çözümünün dijitalleşme olduğunu savunarak şu açıklamalarda bulundu; "17 bin taksi acilen basit bir UKOME kararıyla mobil taksi uygulamasına geçmeli ve sistemsiz dolaştırılmamalı. Bunun için değişik işletim yöntemleri var. Burada da bir dayatma yapmadan, taksi esnafı istediğini seçecek. Rekabet olsun, kim neyi takarsa. Böylelikle 17 bin taksinin ne yaptığını görebileceğiz. Hiçbir taksi bu sistem dışında harekete edemeyeceği için, 6-7 ay içinde ne yapılması gerektiği ortaya çıkar. Bu sistemle, ‘Taksici yolcu aldı-almadı, fazla para aldı, yolu uzattı’ tartışması son bulur. Bütün bunların hepsini hem yolcu, hem şoför, hem taksi sahibi hepsi görecek şekilde şeffaf bir mobil uygulamaya geçmezsek, taksi sorunu çözülmez. AK Parti Meclis üyeleriyle de görüştüm. İlk adım atılıp, İBB bir karar alacak ve bu sistem olmadan kimse taksicilik yapamayacak. Sistemi aracına 1 dakikada kurduracak.”