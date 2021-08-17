Türkiye'nin en kalabalık illerinden İstanbul'da taksi bulmak gün geçtikçe imkansız bir hal almaya başladı. İnsanlar, görevini sadece turist görünce yerine getirmeye karar veren taksicilere olan tepkilerini sosyal medyada göstermeye başladı.

Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, bu büyük şehirde bulmanın en zor olduğu şeylerden birinin taksi olduğunu bilirsiniz. Gittikçe daha da zorlaşan hatta imkansız bir hale bürünen bu olay, İstanbul'da turist olamayanların canını epey sıkmaya başladı.

Şu anda İstanbul'da bulunan taksicilerin çoğu, kazancını sadece turistler üzerinden elde etmeye odaklanmış durumda. Turistlerin daha fazla para kazandıracağı düşüncesiyle görevini yerine getirmeyen, sizin bizim gibi vatandaşları "kısa mesafe gitmiyorum" "şimdi arabayı teslim edeceğim" gibi bahanelerle araca almayan taksicilere karşı tepki, sosyal medyada büyümeye devam ediyor.

İstanbul'daki taksi şikayetleri günden güne artıyor

İstanbul'da bulunan herkesin konudan muzdarip olduğu bu durum, özellikle Beyazıt, Taksim ve Sultanahmet gibi turistlerin en yoğun olduğu ilçelerde yaşanıyor. Elbette diğer ilçelerde de taksicilerden ikinci sınıf muamelesi görüyoruz ancak bu saydığımız yerlerde eğer bir turist ile yanyana taksi bekliyorsanız, taksici size sanki görünmezmişsiniz gibi davranacaktır. Taksiciyle iletişim kurma şansına eriştiniz (!) diyelim, o zaman da çeşitli bahanelerle karşılaşıyorsunuz.

İnsanların en temel ihtiyaçlarını gidermeyi engelleyen bu durum, sosyal medyanın gündeminde yerini almış durumda. Berrak Tüzünataç da sosyal medyada taksicilere karşı şikayetini belirten isimlerden biriydi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;"İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklımsı bir açıklaması var mı?"

Berrak Tüzünataç'ın yansıra onlarca insan, onlarca taksi geçmesine rağmen bir tanesinin bile durmadığı gibi şikayetlerini Twitter üzerinden belirtmeye başladı. Yapılan şikayetlerin arasında aynı zamanda taksicilerin BiTaksi uygulamasını kapattığı bu yüzden de uygulamada bir tane bile uygun taksi bulunmadığı belirtildi.

Berrak Tüzünataç'ın şikayeti ve sosyal medyadan gelen diğer tepkiler: