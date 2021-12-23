Sony, dünyaca ünlü oyun serisinden uyarlanan Uncharted filminin ikinci fragmanını resmi hesapları üzerinden paylaştı. Tom Holland ve Mark Wahlberg'in başrollerinde bulunduğu film 18 Şubat 2022'de hayranlarıyla buluşacak.

Sony, dünyaca ünlü oyun serisi Uncharted’ın beyaz perdeye uyarlanacağını ilk olarak 2008 yılında duyurmuştu. Ancak o günden sonra yapım birçok kez ertelenmişti. 2020 yılının sonlarına doğru yapılan açıklamalarla birlikte de on yıllık bir sürenin ardından nihayet filmin çekimlerinin bittiği duyurulmuştu.

Ekim ayında ise filmin ilk fragmanı tüm dünya ile paylaşılmış, hayranların heyecanını tavan yaptırmıştı. Bugün de film hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sony, önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan yapımın ikinci resmi fragmanını tüm dünya ile paylaştı.

18 Şubat 2022’de vizyona girecek

Sony’nin resmi hesaplarından paylaşılan fragman, genel olarak Nathan Drake ve Victor ‘Sully’ Sullivan’ın film boyunca geliştirecekleri ilişkiye odaklanıyor. Bunun yanı sıra, Antonio Banderas tarafından canlandırılacak olan kötü karakter Moncada da ilk bu fragmanla birlikte kez karşımıza çıkıyor. Son olarak fragmanın sonunda Sully karakterinin tıpkı oyunda olduğu gibi bıyıklı olduğunu görmenin de dikkat çektiğini söylememiz gerekiyor.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve aksiyon-macera türünde olan Uncharted oyununun beyaz perdeye uyarlaması olan yapımın kadrosunda birçok önemli isim yer alıyor. 18 Şubat 2022 tarihinde hayranlarla buluşacak olan filmde, Uncharted oyun serisinin ana karakteri Nathan ‘Nate’ Drake’i Spider-Man rolüyle tanıdığımız Tom Holland canlandırıyor. Holland’ın yanı sıra ise filmde Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali ve Tati Gabrielle bulunuyor. Merakla beklenen yapımın yönetmen koltuğunda ise Zombieland ve Venom filmlerini yöneten Ruben Fleischer yer alıyor.