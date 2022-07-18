Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği tercih dönemi 5 Ağustos itibariyla başladı. Verilen emeklerin karşılığının en iyi şekilde alınması için üniversite tercihleri oldukça önemli ve biraz da stresli bir süreç. YKS sonuçlarına göre doğru tercihleri yapıp ÖSYM’ye bildirmek için son gün ise 20 Ağustos.

Üniversite sınavlarına hazırlanmak, sonucu beklemek ve doğru bir tercih yapmak oldukça stresli bir süreç. Ancak kendinizi geliştirmek ve gelecek planlarınızı üzerine inşa etmek istediğiniz alanı belirlediğinizde, bu stresli süreç, sonunda sizi hayallerinize ulaştıran bir yolculuğa dönüşüyor. Üniversite tercihleri ise en kritik noktalardan biri çünkü yanlış bir tercih emeklerinizin boşa çıkmasına ya da hayallerinizden uzaklaşmanıza sebep olabilir. Bu yüzden de YKS sonuçlarınızı iyi değerlendirmeli, ÖSYM yönlendirmelerini takip etmelisiniz.

Bu konuda tercih dönemi boyunca öğretmenleriniz, aileniz ve hatta arkadaşlarınız, size pek çok noktada fikir verecek, belki de ufak kafa karışıklıkları yaşayacaksınız. Peki bu çok sesli ortamda üniversite tercihlerinizi yapmaya çalışırken nelere dikkat etmelisiniz? Bu içeriğimizde size birkaç madde ile durumu özetlemeye çalışacağız.

Üniversite tercihleri için tavsiyeler:

Tercih sürecine ve tarih aralıklarına hakim olduğunuzdan emin olun. Okumak istediğiniz bölümlerin bir listesini hazırlayın ve bu bölümler hakkında bilgi edinin. Seçtiğiniz bölümlerin iş olanakları hakkında bilgi edinmeyi ihmal etmeyin. Bölümlerin, istediğiniz üniversitelerdeki puan ve sıralama aralıklarını belirleyin. Özel yetenek sınavına girmenizi gerektirecek bölümlerden birini seçtiyseniz, koşulları ve sınav tarihlerini kontrol edin. Puanınıza ve ideallerinize uygun üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan bir tercih havuzu oluşturun. Tercih havuzunuzu oluşturduktan sonra risksiz ve hedeflerinize uygun olarak sıralamanızı yapın. Okumak istemediğiniz bir bölümün ya da gitmek istemediğiniz bir üniversitenin listenizde yer almamasına özen gösterin. Vakıf üniversitesi tercih edecekseniz, burs ve indirim koşullarını araştırın. Şehir değiştirmenizi gerektiren bir tercih yaptıysanız, gitme ihtimaliniz olan şehirleri ve yurt/öğrenci evi koşullarını araştırın. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarını da değerlendirerek, seçeceğiniz üniversitenin uzaktan eğitim koşullarını öğrenin. Tercih listenizde bulunan üniversitelerin danışma hatlarıyla ve rehber öğretmenleriniz ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Listenizde bulunan üniversitelerin kampüs yaşantısı ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi alın. Üniversite eğitiminin kendi çabalarınız ile zenginleşecek bir süreç olduğunu unutmayın. Aksaklıkları göz önünde bulundurarak tercih işlemlerinizi mümkünse son ana bırakmadan tamamlayın.

1. Tercih sürecine ve tarih aralıklarına hakim olduğunuzdan emin olun.

ÖSYM, adayların süreç hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmesi için internet sitesi üzerinden düzenli bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu sene TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapabilecek. Süreç hakkında detaylı ve kesin bilgiler için buraya tıklayarak, ÖSYM’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2. Okumak istediğiniz bölümlerin bir listesini hazırlayın ve bu bölümler hakkında bilgi edinin.

Üniversitenin en önemli farkı, her bireyin kendi idealleri ve istekleri doğrultusunda eğitim almasına olanak tanımasıdır. Geleceğinizi hangi meslek grubu üzerine inşa edeceğinize karar verip, gerçekten öğrenmek ve icra etmek istediğiniz mesleklere sizi ulaştıracak bölümleri seçmek sizin için en iyisi olacaktır.

Tercih sürecinde istediğiniz bölümlerin bir listesini oluşturup o bölümler hakkında yeterli bilgi edinmeniz gerekir. Bölümlerin size sunacağı derslere göz atmak, o bölümlerde eğitim görmüş kişilere danışmak ve hem zorluklarını hem de avantajlarını araştırmak, seçim yapmanızı kolaylaştırır.

3. Seçtiğiniz bölümlerin iş olanakları hakkında bilgi edinmeyi ihmal etmeyin.

İstediğiniz bölümleri araştırdınız, detaylar hakkında fikir sahibi oldunuz ve kararınızı verdiniz. Sıra geldi mezuniyet sonrasında karşınıza çıkacak iş olanaklarını araştırmaya. Burada amaç yalnızca ‘Acaba kolay iş bulur muyum?’ sorusuna yanıt aramak değil. İş bulabilme durumunun da dışında, o işi yapmak isteyip istemediğiniz daha önemli bir soru. Bu sebeple de mutlaka icra edeceğiniz mesleğin koşullarını, gerekliliklerini araştırın, hayatınıza entegre etmek istemediğiniz bir mesleği yapmanın sizi uzun vadede mutsuz edeceğini unutmayın.

4. Bölümlerin, istediğiniz üniversitelerdeki puan ve sıralama aralıklarını belirleyin.

İnternette bölümlerin puan ve sıralamaları hakkında araştırma yaparken, sizi yanlış yönlendirecek kaynaklar olabileceğini unutmayın. Bölümlerin puan ve sıralama bilgilerine ve merak ettiğiniz diğer tüm detaylara güvenilir bir kaynaktan göz atmak için buraya tıklayarak Yükseköğretim Program Atlası’nı ziyaret edebilirsiniz.

5. Özel yetenek sınavına girmenizi gerektirecek bölümlerden birini seçtiyseniz, koşulları ve sınav tarihlerini kontrol edin.

TYT’den 150 ve üzeri puan alan adaylar, üniversitelerin özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlerine başvurabiliyorlar. Özel yetenek sınavlarının tarihleri için üniversitelerin resmi internet sitelerinde açıklanan tarihleri mutlaka kontrol etmeyi unutmayın.

6. Puanınıza ve ideallerinize uygun üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan bir tercih havuzu oluşturun.

Bölümünüze karar verdiniz, üniversiteler hakkındaki araştırmalarınızı tamamladınız ve sıra tercih havuzunuzu oluşturmaya geldi. Tercih listenize mutlaka koymak istediğiniz bütün bölümleri bir araya getirin ve son kez gözden geçirin. Bu noktada oluşan havuzun yeterlilik durumuna göre yeni seçenekler oluşturmak ya da elemeler yapmak isteyebilirsiniz.

7. Tercih havuzunuzu oluşturduktan sonra risksiz ve hedeflerinize uygun olarak sıralamanızı yapın.

Üniversite tercih sürecinin belki de en kritik ve titizlikle yapılması gereken işlemine geldiniz. Sıralama o kadar önemli ki, aslında girebileceğiniz bir üniversiteyi sıralamada doğru yere yerleştirmemek büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Ya da doğru bir sıralama giremeyeceğinizi düşündüğünüz bir üniversiteye girmenizi sağlayabilir.

Bu noktada garantici davranıp gireceğinizden %100 emin olduğunuz üniversiteleri yazmak isteyeceksiniz. Ancak çok istediğiniz ama olmayacağını düşündüğünüz seçenekleriniz varsa, bunları listenize eklemekten korkmayın. Bir vakıf üniversitesinde tercih indirimi alarak eğitim almak gibi bir planınız yoksa, ilk bir-iki sıraya hayallerinizi süsleyen ama sıralamanızın biraz üstünde kalan o üniversiteyi yazabilirsiniz.

Fakat burada listenin risksiz olması oldukça önemli. Bu sebeple, gireceğinizden emin olduğunuz üniversitelerden sonra, sıralama ve puanınızın altında kalan ve asla şüphe duymadığınız üniversiteleri de mutlaka listenize ekleyin. Tabii ki eğer o üniversitede okumak istiyorsanız.

8. Okumak istemediğiniz bir bölümün ya da gitmek istemediğiniz bir üniversitenin listenizde yer almamasına özen gösterin.

En önemlisi de, asla gitmek istemediğiniz bir şehre, üniversiteye ya da bölüme sadece üniversite kazanmış olmak için listenizde yer vermemek. İnanın ki hayatınızın bir yılını daha sınava hazırlanarak geçirmek, yapmak istemediğiniz bir şeye sizi hazırlayacak bir okulda eğitim almaya çalışmaktan kesinlikle daha iyi bir seçenek. Gözünüzü korkutsa ya da sizi strese soksa da, bunun aceleyle ya da mecburiyet ile alınacak bir karar olmadığını, söz konusu olan şeyin geleceğiniz olduğunu unutmayın.

9. Vakıf üniversitesi tercih edecekseniz, burs ve indirim koşullarını araştırın.

Vakıf üniversiteleri, resmi internet sitelerinde tüm bölümlerinin burslu ve burssuz ücretlendirmelerine detaylı bir şekilde yer veriyor. Ödemeniz gereken ücretin yanında bursluluğun devam etmesi için gereken koşulları da mutlaka araştırmayı atlamayın. Aynı zamanda pek çok vakıf üniversitesinin ilk tercihlere verdiği ekstra indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Tercihinizi yapmadan önce tüm bu detayları bildiğinizden emin olun.

10. Şehir değiştirmenizi gerektiren bir tercih yaptıysanız, gitme ihtimaliniz olan şehirleri ve yurt/öğrenci evi koşullarını araştırın.

Şehir dışında üniversite eğitimi almak tabii ki oldukça keyifli. Ancak hangi şehre gideceğinize karar vermeden önce iyi bir araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın. Gideceğiniz üniversitenin yurt koşullarını araştırın. Şehirde var olan özel yurtlara göz atın, eğer bir evde kalmayı planlıyorsanız, kampüs çevresindeki bölgelerde kira koşullarına göz atın.

Aynı zamanda şehrin öğrenciler için sunduğu diğer koşullara, sosyal hayatın nasıl olduğuna da göz atmak isteyebilirsiniz. En önemlisi de, bu kararı almadan önce buna hazır olup olmadığınızı kendinize sormak olsun. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve yaşamaya alıştığınız şehirden uzakta yaşamayı istemeyebilirsiniz, bunun size kötü hissettirmesine izin vermeyin.

11. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarını da değerlendirerek, seçeceğiniz üniversitenin uzaktan eğitim koşullarını öğrenin.

Koronavirüs salgını hala devam ediyor ve üniversitelerin önümüzdeki eğitim öğretim yılında da uzaktan eğitime devam etmesi ihtimali ne yazık ki bu sene de var. Bu sebeple gideceğiniz üniversitenin uzaktan eğitim koşulları ve altyapısı hakkında bilgi edinmeyi unutmayın.

12. Tercih listenizde bulunan üniversitelerin danışma hatlarıyla ve rehber öğretmenleriniz ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Nihayetinde okumak istediğiniz bölüme, gitmek istediğiniz üniversiteye siz karar vereceksiniz. Ancak üniversitelerin danışma hatları ve rehber öğretmenleriniz gibi profesyoneller bu konuda çok deneyimliler ve kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmanıza yardım edebilirler. Bu sebeple de sorularınızı sormaktan ve destek almaktan çekinmeyin.

13. Listenizde bulunan üniversitelerin kampüs yaşantısı ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi alın.

Kimileri için keyifli bir kampüs hayatı ve sosyal faaliyetler çok önemliyken kimileri bu konuyu pek de önemsemez. Hangi tarafta olduğunuza karar verip üniversite tercihi yapmadan önce bu konular hakkında fikir sahibi olmak, beklentilerinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

14. Üniversite eğitiminin kendi çabalarınız ile zenginleşecek bir süreç olduğunu unutmayın.

Şimdiye kadar aldığınız eğitimden çok farklı bir sürece başlayacağınızı bilmelisiniz. Artık ne kadar öğrenmek isterseniz o kadar öğreneceğiniz, kendinizi geliştirirken sınırları kendi başınıza çizeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kişisel gelişimin yalnızca mesleki olarak yeterlilikten ibaret olmadığını bilmeli, ufkunuzu genişletmek için çalışmalı ve üniversiteyi yalnızca derslere girip çıkacağınız, sınavlardan geçer not alıp yola devam edeceğiniz bir yer olarak görmemelisiniz. Eğer böyle yaparsanız, hayatınızın en keyifli yıllarının kapısını da aralayabilirsiniz.

15. Aksaklıkları göz önünde bulundurarak tercih işlemlerinizi mümkünse son ana bırakmadan tamamlayın.

Kararınızı verdiniz, artık hazırsınız. Tercih işlemlerini son ana bırakmadan yapmak ise atacağınız en son ve en doğru adım diyebiliriz. Son günün son saatlerine bırakılmış bir tercih işlemi, yaşanması olası aksaklıklar sebebiyle size stres yaratacaktır. Bu sebeple de mümkünse biraz daha erken davranın, üniversite tercihleri devam ederken siz işinizi son ana bırakmayın. Buraya tıklayarak tercihlerin yapılacağı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Üniversite tercihleri yapıldıktan sonra, sırada stresin yerini alan heyecanlı bekleyiş var.

Bu süreci de atlattıktan sonra artık en heyecanlı bekleyişlerden birini yaşamaya başlayacaksınız. Gelecek sonucun olumlu olması ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz en büyük temennimiz ama sonuç ne olursa olsun asla kendinize kızmayın ya da pes etmeyin. Böyle bir durumda yapabileceğiniz en doğru şey ders çıkarmak ve daha iyisi için çalışmak olacaktır. Keza hiç kimsenin başarısı ve emekleri, tek bir sınavla yargılanacak kadar değersiz değildir.