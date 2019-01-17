2020 McLaren 600 LT Spider, açılabilir bir tavana, saatte 320 kilometreye yakın bir hıza ve muhteşem bir görüntüye sahip.

Üstü açılabilen arabalar her zaman için üstü kapalı arabalardan biraz daha yavaş olmuştur. Yeni karbon fiber şasili, inanılmaz performanslı McLaren 600LT Spider, gerçek anlamda nefesleri kesiyor.

Aracın gücü, 592 beygir güç üreten 3.8 litrelik ikiz-turbolu V8 motorundan geliyor. Aracın boş depoyla ağırlığı 1300 kilogram. Yoğun karbonla imal edilen tek hücreli şasi, ayrı bir güçlendiriciye ihtiyaç duymuyor. Aracın bir de açılıp kapanabilen tavanı var. Bunlar, en teknik anlamda 600LT Spider ile 600LT’yi ayıran özellikler.

Aracın 0-100 km hızlanması sadece 2.9 saniye, 0-200 km hızlanması ise 8.4 saniye. Aracın çatısı kapalı hızı 323, çatısı açık hızı ise 317 kilometre. 317 kilometre hızla giderken gözünü açık tutabilecek olan var mı, orası muamma.

Araç, standart 600LT’den yaklaşık 50 kilogram daha ağır. Bunun sebebi de katlanabilir çatı sistemi için daha fazla malzeme kullanılması gerekliliği. Aracın 1,300 kilogramın altında kalması için araçta klima ya da ses sistemi olmaması, bütün karbon fiber seçeneklerin tercih edilmesi, titanyum tekerlek vidaları gibi ağırlığı düşüren tüm opsiyonların tercih edilmesi gerekiyor. MSO Clubsport Paketi tek başına 23,400 dolar ediyor. O kadar para verdikten sonra bir klima bile olmaması biraz üzücü tabii.

Araç, LT ünvanını taşıyan beşinci model. 600 LT Spider Convertible’ın fiyatı 259,000 dolardan başlıyor.