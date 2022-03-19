Uyku Esnasında Işığa Maruz Kalmak Hastalık Riskini Artırıyor

Gece lambasıyla uyumayı seviyor musunuz? Ya da uyurken televizyonu açık bırakmayı? Eğer uyku süreçlerinizde bunlar yer alıyorsa bunu bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz zira yeni yapılan bir araştırmaya göre uyurken ışığı açık bırakmak aslında vücudunuz için çok zararlı.

Uyku bir velinimet, neredeyse hepimiz çok seviyoruz. Gerçekten de insanların sağlığı göz önünde bulundurulduğunda uyku, çok önemli bir yere sahip. İyi bir uyku çekmediğimizde o gün çok kötü geçiyor ve asabi olabiliyoruz.

Kaliteli uykunun birçok metodu var, bunlardan biri de uyuduğunuz ortamda hiçbir ışık bulunmaması. Hatta öyle ki Northwestern Medicine üniversitesindeki araştırmacılar, yeni bir araştırmaya göre uyku esnasında ışık olmasının kaliteli uykunun da ötesinde sağlığınızı çok kötü etkileyebileceğini ortaya çıkardılar.

Uyku ortamında ısrarla ışık bulundurursak ne olur?

Northwestern Medicine'deki bilim insanları, az miktarda ışığın bile siz uyurken kardiyovasküler dengenizi etkileyebileceğine ve uyandığınızda insülin direncini artırabileceğine dair kanıtlar keşfettiler. Bu da yüksek tansiyon ve diyabet riski anlamına geliyor.

Uyku tıbbı profesörü Dr. Phyllis Zee, "Bu çalışmanın sonuçları, uyku sırasında sadece tek bir gece bile olsa oda aydınlatmasına maruz kalmanın kalp hastalığı, diyabet ve metabolik sendrom için risk faktörleri olan glikoz ve kardiyovasküler düzenlemeyi bozabileceğini gösteriyor" diyor.

Diyabet ve yüksek tansiyon riski

Dr. Phyllis Zee, "İnsanların uyku sırasında ışığa maruz kalma miktarını önlemesi veya en aza indirmesi önemlidir" diyor. Kalp atış hızı genel olarak geceleri biz uyurken düşer ve sabahları güneş ışığına maruz kaldığımızda yükselir ve salgıya göre sinir sistemimiz aktive olur. Ancak aynı etki uyku sırasında ışığa maruz kaldığımızda da ortaya çıkabilir.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Daniela Grimaldi, “Işık açık olduğunda uyuyor olsanız bile otonom sinir sisteminiz devreye giriyor ve bu kötü bir durum. Genellikle diğer kardiyovasküler parametrelerle birlikte kalp atış hızınız geceleri daha düşük ve gündüzleri daha yüksektir" diye ekliyor. Yani uyurken ortamda ışık olursa yüksek tansiyon riskiniz bir hayli artıyor.

Uyurken ışığa maruz kalan kişilerin uyandıklarında insülin direnci belirtileri gösterebildikleri de çalışmada ortaya çıktı. Bu, vücudunuzun enerji için kan dolaşımınızdaki glikozu kullanamamasına ve pankreasın telafi etmek için vücuda daha fazla insülin göndermesine neden olabilir ve bu da zamanla Tip 2 diyabete yol açabilir.

Peki daha sağlıklı bir uyku için ne yapmalıyız?

Uykunuzun kalitesini arttırmak için ve uyandığınızda daha sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmak için bir sonraki uykunuzda tüm ışıkları ve televizyonu kapattığınızdan emin olun. Hatta daha da iyisi, bir uyku maskesi satın alın ve tamamen karanlık bir ortamda uyuduğunuzdan emin olun. Buradaki kilit nokta gözler olduğu için gözünüze hiçbir ışığın girmemesi gerekiyor. Emin olun vücudunuz bunun için müteşekkir olacak.

Ayrıca özellikle 22.00 - 23.00 arasında uykuya geçmek, bilim insanlarına göre 'en sağlıklı saat' olarak açıklanıyor. Bu konuda yapılan geniş çaplı bir araştırma, uyku saatlerinin kalp rahatsızlıkları üzerinde etkisi olduğunu ve bu saat dilimlerinin en sağlıklı saatler olduğunu gösteriyor. Bunun yanında her gün aynı saatlerde yatıp kalkmaya özen göstermek ve yetişkin bireyler için günde 7 - 9 saatlik bir uyku çekmek de bilim insanlarına göre kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.