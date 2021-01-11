Evden çalışmak zorunda kaldığımız pandemi döneminde sunum yapmak, toplantılara ve derslere katılmak durumunda kalanların dostu olacak ekran paylaşımı ve uzaktan bağlantı uygulamalarını derledik.

Pandemi süreciyle birlikte birçok eğitim sektörüyle birlikte birçok şirket de uzaktan çalışma prosedürünü uygulamaya başladı. Durum böyle olunca sunumlar, işbirlikleri ve benzeri çoklu çalışmalar için uzaktan bağlantı sunabilen uygulamalara olan ihtiyaç arttı. Uzaktan bağlantı ve ekran paylaşımı işlevini yerine getiren uygulamalar günlük kullanımda da sıkça kullanılan opsiyonlar olarak karşımıza çıkıyorlar.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip bazı uygulamaların yanı sıra adını hiç duymadığımız uzaktan bağlantı ve ekran paylaşımı uygulamaları da mevcut. Bu uygulamalardan bazıları yalnızca ekran paylaşımı için kullanılabilir olmakla birlikte bazıları ise uzaktan bağlantı konusunda bekleneni vermeyi amaçlıyor. Bu yazımızda uzaktan bağlantı ve ekran paylaşımı için kullanılabilecek uygulamalardan söz edeceğiz.

Uzaktan bağlantı ve ekran paylaşımı programları:

Alpemix

TeamViewer

Discord

Windows Quick Assist

Zoom

SkyFex

AeroAdmin

Slack

Skype

Google Meet

Squad

Castto

LiveScreen

Tamamen yerli bir uzaktan bağlantı opsiyonu için Alpemix:

Uyumluluk: Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS

2006’da faaliyet göstermeye başlayan bir yazılım şirketi olan Teknopars tarafından geliştirilen Alpemix, dünyaca ünlü TeamViewer’a benzer özellikler vadediyor. Ücretsiz olarak hem PC hem de mobil cihazlarda kullanılabilen Alpemix, ücretli versiyonuyla birlikte müşteri desteği, IP sınırlayıcı ve birçok özelleştirme özelliğini kullanıcılara sunuyor. Alpemix’i PC’niz için indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılarla ise mobil cihazlarınız için uygulamaya erişebilirsiniz.

Mobil cihazınızdan bilgisayarınızı kontrol etmek için TeamViewer:

Uyumluluk: Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Raspberry Pi, Android, iOS

Uzaktan bağlantı ve ekran paylaşımı konusunda alanının en eski uygulamalarından biri olan TeamViewer, güncel olarak 2,5 milyar cihaza erişmiş köklü bir program. PC için optimize bir şekilde çalışabilen TeamViewer’ın mobil cihazlar için de desteği bulunuyor. TeamViewer, mobil cihazınızdan evinizdeki bilgisayarı kontrol etmenize dek birçok kapsamlı özellik barındırıyor. Programı bilgisayarınıza indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kendinize özel sunucularda ekran paylaşımı yapmak için Discord:

Uyumluluk: Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Kendinize veya ekibinize özel bir sunucu oluşturarak onlarca farklı şekilde özelleştirmenize olanak sağlayan Discord, sesli iletişimin yanında ekran paylaşımı için de gayet yeterli bir seçenek. Ücretsiz olarak 720 piksel çözünürlüğe kadar ekran paylaşımına izin veren Discord’da 1080 piksel ekran paylaşımı için Discord Nitro üyeliğine geçiş yapmanız gerekiyor. Discord’un PC versiyonuna erişmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Hızlı erişim ve kolay kullanım için Microsoft Quick Assist:

Uyumluluk: Windows

Windows 10 işletim sisteminin içine kurulu olarak gelen Quick Assist, Microsoft’un geliştirmiş olduğu bir eklenti. Programa erişmek için arama sekmesine “Quick Assist” yazmanız saniyeler içinde erişim sağlamanız için yeterli oluyor. Quick Assist, yalnızca Windows 10 için kullanılabilir ve herhangi bir mobil cihaz için destek sunmuyor.

Sunumlar ve iş toplantıları için Zoom:

Uyumluluk: Windows, iOS, Android, Mac

Pandemi döneminin en çok kullanılan programlarından biri olan Zoom, eğitim ve iş hayatı için aranan programlardan biri haline geldi. Çevrimiçi bir sunum ve ekran paylaşımı için gereken tüm araçlara sahip olan Zoom, PC’nin yanı sıra mobil cihazlar için de kullanılabiliyor. Uygulamanın bilgisayar versiyonu için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Herhangi bir indirmeyle uğraşmadan tarayıcı aracılığıyla uzaktan bağlantı için SkyFex:

Uyumluluk: MacOS, Linux, Windows

Listedeki diğer uygulamaların aksine herhangi bir indirme gerektirmeyen SkyFex, tüm işlevlerini tarayıcı üzerinden sunuyor. Tarayıcı tabanlı olmasından dolayı güvenlik kaygıları oluşturabilen SkyFex, 256 bit SSL sertifikasına sahip. Bu da güvenlik kaygısı olan kullanıcılar için iyi haber. SkyFex’in internet sitesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tek amacı bir bilgisayardan diğerine uzaktan bağlanmak olan kullanıcılar için AeroAdmin:

Uyumluluk: Windows, MacOS, Linux

WINE emülatörünü kullanarak çalışan AeroAdmin, TeamViewer’dan ilham alan bir geliştirici ekip tarafından ortaya çıkarıldı. TeamViewer’a göre çok daha düşük bir boyutu olan program, TeamViewer’ın aksine yalnızca uzaktan bağlantı için kullanılıyor. Boyutunun daha küçük olma sebebi ise yalnızca tek bir özellik barındırıyor olması. AeroAdmin’i bilgisayarınıza indirmek için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

İş istasyonları oluşturmak ve kesintisiz ekran paylaşımı yapmak için Slack:

Uyumluluk: Windows, iOS, Android, MacOS, Linux

2013’te kullanıcılara sunulan Slack, şirketlerin ve kişilerin iş istasyonları oluşturarak toplantılar gerçekleştirmesine ve haberleşmesine olanak sağlıyor. Konu iş istasyonu ve toplantılar olunca ekran paylaşımı da Slack’in aranan özelliklerinden biri olarak kullanıma sunuldu. Slack’in ekran paylaşımı özelliğin kullanabilmeniz için paylaşım yapacağınız kişilerle bir sesli arama oluşturmanız gerekiyor. Programın iOS ve Android profiline aşağıdaki bağlantılardan, PC versiyonuna ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Konferans konuşmalarında ekran paylaşımı yapmak için Skype:

Uyumluluk: Windows, MacOS, Linux,

Köklü bir iletişim programı olan Skype, konferans konuşmalarında ekran paylaşımı ve dosya aktarımı gibi opsiyonlar sunuyor. Başarılı bir konferans aracı olan Skype’ın uzaktan bağlantı özelliği bulunmuyor. Tamamen ücretsiz olan Skype’ın PC versiyonuna erişmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tamamen ücretsiz ve sınırsız ekran paylaşımı için Google Meet:

Uyumluluk: Windows, iOS, Android

Google’ın tamamen ücretsiz olarak sunmuş olduğu Meet, tarayıcı üzerinden kullanılan bir toplantı aracı. Saniyeler içinde bir toplantı oluşturmanızın yanı sıra oluşturulan bir toplantıya davet koduyla dahil olabilmenizi sağlayan Meet, iOS ve Android cihazlar için de kullanılabiliyor. Uygulamanın internet sitesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. iOS ve Android uygulamasına ise aşağıdaki bağlantılardan göz atabilirsiniz.

Mobil cihazınızda konferans yaparken ekran paylaşabilmek için Squad:

Uyumluluk: Android, iOS

Hem iOS hem de Android mobil cihazları için kullanılabilir olan Squad, bir mobil ekran paylaşım programına göre oldukça kullanışlı özellikler içeriyor. Maksimum 9 kişiye kadar konferans yapmayı mümkün kılan Squad, ekranın tamamı yerine yalnızca bir uygulamanın ekranını paylaşma özelliğini de sunuyor.

Mobil cihazınızın ekranını ortamdaki bir TV ile paylaşmak için Castto:

Uyumluluk: Android

İş sunumlarında televizyonu kullanmayı tercih eden kullanıcıların mobil cihazlarının ekranını Miracast destekli bir TV ile paylaşmasını sağlayan Castto, birçok dil seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Tüm ekran paylaşımının yanı sıra bir uygulamayı, videoyu ya da fotoğrafı da ayrı olarak paylaşmaya olanak sağlayan Castto’nun indirme bağlantılarına aşağıdaki ikonlardan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlüğüne ve formatına müdahale edebildiğiniz ekran paylaşımları için LiveScreen:

Uyumluluk: Android

Mobil cihazınızdan aynı kablosuz ağa bağlı herhangi bir akıllı cihaza ekran yansıtmayı LiveScreen’i farklı kılan özelliği bu paylaşımın özelleştirilebilir olması. Paylaşımdan önce formata ve çözünürlüğe müdahale edebildiğiniz LiveScreen, yalnızca Android mobil cihazları için kullanılabiliyor.