Uzaktan Eğitim İçin En Uygun Dizüstü Bilgisayar Önerileri

Eğitim-öğretim sürecinin uzaktan eğitim ile yürütülmeye karar verilmesinin ardından öğrenciler ve eğitimciler bu süreci atlatmada yardımcı olacak hem performans anlamında yeterli hem de uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar aramaya başladılar. Biz de bu yazımızda uzaktan eğitimde sizi yarı yolda bırakmayacak 10 adet dizüstü bilgisayar modelini derledik.

2020’nin ilk çeyreğinde tüm insanlığın hayatını büyük bir değişime sürükleyen Covid-19 salgını, öğrencilerin eğitim hayatlarında da ciddi bir değişim olmasına sebep oldu. Durum böyle olunca ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede uzaktan eğitim ve benzeri eğitim-öğretim modelleri uygulanmaya başladı. Bu da teknolojik ihtiyaçların artmasına neden oldu.

Ülkemizi ilgilendiren bir diğer konu ise ne yazık ki teknolojik ürünlerin fiyatlarını astronomik düzeye çeken kur farkının artması. Hem uzaktan eğitim sebebiyle artan talep hem de kur etmenleri nedeniyle bilgisayarlar cep yakıyor. Artık bilgisayarlar, 2-3 günde bir 500-600 TL fiyat artışı yaşayabiliyorlar. Böyle bir ortamda ne indirim ne de kampanyalar geçerli olabiliyor.

Tüm bu etmenleri de göz önünde bulundurarak, piyasadaki dizüstü bilgisayarları araştırdık, daha fazla fiyat artışı yaşamadan alabileceğiniz bazı modelleri listeledik.

Uzaktan eğitim için fiyatlar daha çok yükselmeden alabileceğiniz bilgisayarlar:

iXTECH ThinBook Intel Atom

Lenovo IdeaPad S145 81N30048TX

Casper Nirvana C350.4000.4C00E

HP 15-DB1036NT

Asus D509DA-EJ887

Lenovo IdeaPad 81VU0044TX

HP 15-DA2094NT

Acer Swift 3 SF314-42

İşlemci: AMD Ryzen 3 4300U

AMD Ryzen 3 4300U Ekran Kartı: AMD Radeon

AMD Radeon Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Bellek: 8 GB

8 GB Depolama Kapasitesi: 256 GB SSD

256 GB SSD Ortalama Fiyat: ~5.800 TL

Listemizin en pahalı modeli olan Swift 3 SF314-42, Acer’ın ince ve sağlam anlayışını ortaya koyuyor. Ortalama üzeri ölçülere sahip olmadığı için taşıma konusunda da sorun yaratmayacak olan Swift 3 SF314-42, işlem gücünü AMD’nin Ryzen serisinden alıyor. Buna ek olarak içerisinde barındırdığı 8 GB’lık RAM ise uzaktan eğitim ve beraberindeki birçok işleme rahatlıkla yetecek kapasitede. Modelin 14 inçlik ekranının vadettiği çözünürlük 1920x1080 piksel. Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: Intel Core i3 10110U

Intel Core i3 10110U Ekran Kartı: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Bellek: 4 GB

4 GB Depolama Kapasitesi: 256 GB SSD

256 GB SSD Ortalama Fiyat: ~5.800 TL

ABD merkezli popüler üretici HP’nin yumuşak hatlı tasarımını öne çıkardığı model 15-DA2094NT, Intel’in i3 serisinden güç alıyor. 4 GB’lık RAM’e ek olarak 256 GB SSD barındıran model, uzaktan eğitim ve ofis işleri için son derece yeterli. Ürünün herhangi bir işletim sistemi olmadan yani FreeDos olarak gönderildiğini ise söylemekte fayda var. Ürüne Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: Intel Celeron N4020

Intel Celeron N4020 Ekran Kartı: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Bellek: 4 GB

4 GB Depolama Kapasitesi: 128 GB SSD

128 GB SSD Ortalama Fiyat: ~4.900 TL

Aynı fiyattaki rakiplerine kıyasla uzun pil ömrüyle göze çarpan IdeaPad 81VU0044TX, Çin merkezli üretici Lenovo’nun günlük kullanım için ürettiği onlarca başarılı modelden sadece biri. İçerisinde 128 GB SSD ve 4 GB RAM barındıran modelin dezavantajı ise harici bir ekran kartı içermiyor olması. Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: AMD Ryzen 3 3250U

AMD Ryzen 3 3250U Ekran Kartı: AMD Radeon

AMD Radeon Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Bellek: 4 GB

4 GB Depolama Kapasitesi: 256 GB M2 SSD

256 GB M2 SSD Ortalama Fiyat: ~4.900 TL

İnce ekran çerçevesi ve 256 GB’lık M2 SSD ile göze çarpan D509DA-EJ887, Asus’un NanoEdge ekran kullandığı dizüstü bilgisayarlardan biri. 49 dakikada %60’a kadar şarj vadeden model, içerisinde parmak okuyucu da bulunduruyor. Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: AMD Ryzen 3 3200U

AMD Ryzen 3 3200U Ekran Kartı: AMD Radeon Vega

AMD Radeon Vega Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Bellek: 4 GB

4 GB Depolama Kapasitesi: 256 GB SSD

256 GB SSD Ortalama Fiyat: ~4.800 TL

Bir sıra üstte yer alan diğer Acer'e kıyasla 45 dakikada %50’e kadar şarj vadeden HP 15-DB1036NT, AMD Radeon Vega 3 ve Ryzen 3 3200U ikilisiyle besleniyor. Buna ek olarak 256 GB SSD ve 15,6 inç ekranıyla tercih edilebilirliğini artıran model, uzaktan eğitim ve benzeri işler için gayet yeterli. Ürüne TeknoSA üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: Intel Celeron N4000

Intel Celeron N4000 Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 600

Intel UHD Graphics 600 Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Bellek: 4 GB

4 GB Depolama Kapasitesi: 120 GB SSD

120 GB SSD Ortalama Fiyat: ~4.370 TL

Casper’ın Intel Celeron N4000’den güç alan dizüstü bilgisayarı Nirvana C350.4000.4C00E, kullanıcıları Windows 10 Home ile karşılıyor. 14 inç ekranı ile günlük kullanıma gayet yeterli olan model, 120 GB SSD ile ortalama bir depolama alanı vadediyor. Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: AMD A6 9225

AMD A6 9225 Ekran Kartı: AMD Radeon

AMD Radeon Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Bellek: 4 GB

4 GB Depolama Kapasitesi: 128 GB SSD

128 GB SSD Ortalama Fiyat: ~4.900 TL

2,6 GHz hıza sahip AMD A6-9225’ten güç alan IdeaPad S145 81N30048TX, listemizin en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar önerilerinden biri. Dizüstü bilgisayar önerileri denildiğinde karşımıza fiyat-performans alanında çıkan model, 128 GB SSD ve Windows 10 Home ile fiyat-performans açısından yeterli bir ürün. Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: Intel Celeron N3350

Intel Celeron N3350 Ekran Kartı: Intel Iris Graphics 6100

Intel Iris Graphics 6100 Ekran Boyutu: 14,1 inç

14,1 inç Bellek: 4 GB

4 GB Depolama Kapasitesi: 120 GB SSD

120 GB SSD Ortalama Fiyat: ~3.360 TL

Listemizin yerli markası Hometech’in Alfa 550i modeli, Intel’in i5 5257 işlemcisiyle karşımıza çıkıyor. İçerisinde hali hazırda bir işletim sistemiyle gelmeyen Alfa 550i, 120 GB SSD ve 4 GB RAM ile kullanıcıları uzaktan eğitim konusunda memnun etmeye müsait. Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşlemci: Intel Atom Z3735F

Intel Atom Z3735F Ekran Kartı: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics Ekran Boyutu: 11,6 inç

11,6 inç Bellek: 2 GB

2 GB Depolama Kapasitesi: 32 GB eMMC

32 GB eMMC Ortalama Fiyat: ~2.290 TL

Listemizin sonuna yukardaki video için 1000 TL'ye aldığımız, ancak zamanla fiyatı inanılmaz şekilde yükselen iXTECH ThinBook'u koyduk. Bilgisayardaki işlemci Intel Atom, uzaktan eğitim için biçilmiş kaftan, ancak daha fazla beklentiniz olmasın. Artan vergilere rağmen uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar kategorisinde adından söz ettirebilen bu bilgisayara dair diğer tüm detayları ürünü incelediğimiz videomuzdan inceleyebilirsiniz.