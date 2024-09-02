NASA'nın Güneş Yelkenlisi, Başarıyla Yelkenlerini Açtı

NASA, Gelişmiş Kompozit Güneş Yelkeni Sistemi adını verdiği sistemi kullandığı aracının yelkenlerini sonunda açtı.

Eski filmlerde sık sık yelkenli gemiler görüyoruz. Özellikle geçmişte, uzak mesafelerde yolculuk yapmak için yelkenlere güvenilirdi. Yeni kıtaların keşfini sağlayan yolculuklarda da bu gemiler kullanılmıştı. Şimdi de uzayın derinliklerini keşfetmek için güneş yelkenleri kullanılmaya başlandı.

Gelişmiş Kompozit Güneş Yelkeni Sistemi (ACS3) ekibi, yelkenin açılması için resmî onayı perşembe günü TSİ 15.33'te aldı. ACS3'ün birincil itici gücü, yelkenine uygulanan dış basınç ile ortaya çıkıyor. Bu yelken, aracı yörüngedeki yolculuğunda sadece güneşten gelen fotonları kullanarak hızlandıracak. Fotonların yansıtıcı yelkenden sekmesiyle birlikte uzay aracı istenen yöne doğru ilerler.

Yakıta bağımlı olmayacak

"İşçi Bayramı için tam zamanında bir "yelken" açılışı,

@NASA'nın Gelişmiş Kompozit Güneş Yelkeni Sistemi (ACS3) başarıyla açıldı!

ACS3 gibi güneş yelkeni itki sistemleri, gelecekte düşük maliyetli derin uzay görevlerini mümkün kılabilir."

Geleneksel uzay araçları, yakıtlarının ve motorlarının kapasitesiyle sınırlıdır. Güneş yelkenleri için ise kullanım ömürlerini belirleyecek nokta kullanılan malzemelerin dayanıklılığı ve kontrol sistemleri oluyor. Öte yandan bu sistemle şimdilik çok büyük araçlar üretilmiyor. Örneğin ACS3, NanoAvionics tarafından 23x23x34 santimetre ölçülerinde bir küp uydu olarak tasarlandı. Yani standart bir mikrodalga fırın bu uydudan daha büyük.

NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nden misyonun Baş Sistem Mühendisi Alan Rhodes, "Yedi metrelik açılabilir kollar, avucunuza sığacak bir şekle rulo yapılabilir," ifadesini kullandı. Bu uzay aracı, Dünya'nın yaklaşık 1000 kilometre yukarısında yörüngeye girecek ve açık gecelerde de yelken malzemelerinin yansıtıcılığı sayesinde görülebilecek. NASA, ACS3'ün testleri sırasında elde edilen uçuş verilerini, uzay hava erken uyarı uyduları, gözetim ve güneş gözlem misyonları için gelecekteki kompozit güneş yelkeni sistemlerini tasarlamak için kullanacak.