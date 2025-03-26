1940’lardan bu zamana dek uzaya gönderilen hayvanların ne zaman gönderildiği, hangi ülkenin gönderdiği ve hikâyelerini bir araya getirdik!

Evreni keşfetme arzumuz, çok uzun yılalrdır devem ediyor. Uzay araştırmaları da bunun önemli bir parçası.

Uzay araştırmaları kapsamında, uzaya gönderilen pek çok hayvan var. İşte bu hayvanlar hakkında bildiklerimiz…

1. Meyve sinekleri

Tarih: 20 Şubat 1947

20 Şubat 1947 Ülke: ABD

Meyve sinekleri, uzaya gönderilen ilk canlılardı. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini incelemek için kullanıldılar ve Dünya'ya geri getirildiler.

2. Köpek Laika

Tarih: 3 Kasım 1957

3 Kasım 1957 Ülke: Sovyetler Birliği

Laika, uzaya çıkan ilk canlı olarak tarihe geçti. Ne yazık ki, Sputnik 2 görevi Dünya'ya geri dönmek üzere tasarlanmadığı için Laika uzayda hayatını göz göre göre kaybetti...

3. Able ve Baker adlı Maymunlar

Tarih: 28 Mayıs 1959

28 Mayıs 1959 Ülke: ABD

Rhesus maymunu Able sincap maymunu Baker, uzayda hayatta kalmayı başaran ilk maymunlar oldu. Gönderildikleri bu görev, insanlı uzay uçuşları için önemli biyolojik veriler sağladı.

4. Kedi Félicette

Tarih: 18 Ekim 1963

18 Ekim 1963 Ülke: Fransa

Félicette, uzaya giden ilk ve tek kedi olarak biliniyor. Yer çekimsiz ortamın nörolojik etkilerini incelemek için kullanıldı ve Dünya'ya sorunsuz dönmeyi başardı fakat döndükten kısa bir süre sonra beynini incelemek amacıyla ötanazi uyguladılar. Böylece uzaya fırlatılan masum kedinin hikâyesi son bulmuş oldu.

5. Kaplumbağalar

Tarih: 15 Eylül 1968

15 Eylül 1968 Ülke: Sovyetler Birliği

Kaplumbağalar, Zond 5 göreviyle Ay'ın yörüngesinde dolaşan ilk canlılar oldu. Uzun süreli uzay yolculuklarının canlılar üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanıldılar. Onlar da dünyaya sağlıklı bir şekilde dönebildi.

6. Örümcekler

Tarih: 1973 ve 2011

1973 ve 2011 Ülke: ABD

Örümcekler, yer çekimsiz ortamda ağ örme yeteneklerini incelemek için uzaya fırlatıldılar. Hatta şaşırtıcı bir şekilde, uzayda da ağ örmeyi başardılar ancak Dünya'dakinden daha farklı oldu.

7. Mummichog balıkları

Tarih: 1973

1973 Ülke: Sovyetler Birliği

Balıklar, yer çekimsiz ortamda hareket ve denge üzerine yapılan çalışmalar için uzaya gönderildi. Böylece uzayda yüzme davranışlarını incelenmiş oldu.

8. Tardigradlar

Tarih: 2007

2007 Ülke: Avrupa Uzay Ajansı (ESA)

Dünyanın en dayanıklı canlıları olarak bilinen Tardigradlar, uzay boşluğundaki dirençleriyle de ön plana çıkıyor. Bu inanılmaz mikroskobik canlılar, uzayda 10 gün boyunca hayatta kalarak, bu kadar olağanüstü koşullara ne kadar dayanıklı olduklarını gösterdiler.

9. Fareler

Tarih: 1950'lerden günümüze dek

1950'lerden günümüze dek Ülke: ABD, Sovyetler Birliği/Rusya, diğer ülkeler

Fareler; araştırmalarda en sık kullanılan hayvanlardan biri. Kemik yoğunluğu, kas kaybı ve radyasyonun etkileri gibi konularda önemli veriler sağladılar ancak maalesef uzayda ölenler oldu.

10. Deniz kestaneleri

Tarih: 2000'ler

2000'ler Ülke: ABD

Deniz kestaneleri, üreme hücrelerinin yer çekimsiz ortamda nasıl davrandığını incelemek amacıyla uzaya gönderildi ve bu sayede uzayda üreme hakkında veriler elde edildi.

11. Semenderler

Tarih: 1990'lar

1990'lar Ülke: Rusya

Semenderler, uzayda hücre yenilenmesi ve doku rejenerasyonu üzerine yapılan çalışmalara ışık tuttu. Yaralanmaların uzayda nasıl iyileştiğini anlamayı sağladılar ve sağlıklı bir şekilde geri döndüler.

12. Arılar

Tarih: 1984

1984 Ülke: ABD

Arılar, yer çekimsiz ortamda nasıl bal peteği inşa edeceklerini gözlemlemek amacıyla uzaya gönderildiler fakat bu ortamda, Dünya’daki gibi petekler yapamadılar.

13. Keçi, koyun ve diğer çiftlik hayvanları

Tarih: 1960'lar

1960'lar Ülke: Sovyetler Birliği

Sovyetler Birliği, uzayda tarım ve hayvancılık üzerine yapılan çalışmalar için çiftlik hayvanlarını uzaya gönderdi. Hayvanların hepsi olmasa da çoğunun hayatta kaldığı biliniyor.

14. Kurbağalar

Tarih: 1970

1970 Ülke: ABD

Kurbağalar, iç kulak ve denge sistemlerinin yer çekimsiz ortamda nasıl işlev gösterdiğini anlamak için gönderildi. Bu sayede biz insanların uzaydaki denge sorunları anlaşıldı.

15. Denizanası

Tarih: 1991

1991 Ülke: ABD

Denizanaları, yer çekimsiz ortamda denge ve hareket sistemlerini incelemek amacıyla uzaya gönderildi. Uzayda üremeyi başardılar ve sağlıklı bir şekilde geri döndüler fakat Dünya'ya döndükten sonra yer çekimine yeniden uyum sağlamakta zorlandılar.

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