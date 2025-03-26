Evreni keşfetme arzumuz, çok uzun yılalrdır devem ediyor. Uzay araştırmaları da bunun önemli bir parçası.
Uzay araştırmaları kapsamında, uzaya gönderilen pek çok hayvan var. İşte bu hayvanlar hakkında bildiklerimiz…
Uzaya gönderilen hayvanlar
1. Meyve sinekleri
- Tarih: 20 Şubat 1947
- Ülke: ABD
Meyve sinekleri, uzaya gönderilen ilk canlılardı. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini incelemek için kullanıldılar ve Dünya'ya geri getirildiler.
2. Köpek Laika
- Tarih: 3 Kasım 1957
- Ülke: Sovyetler Birliği
Laika, uzaya çıkan ilk canlı olarak tarihe geçti. Ne yazık ki, Sputnik 2 görevi Dünya'ya geri dönmek üzere tasarlanmadığı için Laika uzayda hayatını göz göre göre kaybetti...
3. Able ve Baker adlı Maymunlar
- Tarih: 28 Mayıs 1959
- Ülke: ABD
Rhesus maymunu Able sincap maymunu Baker, uzayda hayatta kalmayı başaran ilk maymunlar oldu. Gönderildikleri bu görev, insanlı uzay uçuşları için önemli biyolojik veriler sağladı.
4. Kedi Félicette
- Tarih: 18 Ekim 1963
- Ülke: Fransa
Félicette, uzaya giden ilk ve tek kedi olarak biliniyor. Yer çekimsiz ortamın nörolojik etkilerini incelemek için kullanıldı ve Dünya'ya sorunsuz dönmeyi başardı fakat döndükten kısa bir süre sonra beynini incelemek amacıyla ötanazi uyguladılar. Böylece uzaya fırlatılan masum kedinin hikâyesi son bulmuş oldu.
5. Kaplumbağalar
- Tarih: 15 Eylül 1968
- Ülke: Sovyetler Birliği
Kaplumbağalar, Zond 5 göreviyle Ay'ın yörüngesinde dolaşan ilk canlılar oldu. Uzun süreli uzay yolculuklarının canlılar üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanıldılar. Onlar da dünyaya sağlıklı bir şekilde dönebildi.
6. Örümcekler
- Tarih: 1973 ve 2011
- Ülke: ABD
Örümcekler, yer çekimsiz ortamda ağ örme yeteneklerini incelemek için uzaya fırlatıldılar. Hatta şaşırtıcı bir şekilde, uzayda da ağ örmeyi başardılar ancak Dünya'dakinden daha farklı oldu.
7. Mummichog balıkları
- Tarih: 1973
- Ülke: Sovyetler Birliği
Balıklar, yer çekimsiz ortamda hareket ve denge üzerine yapılan çalışmalar için uzaya gönderildi. Böylece uzayda yüzme davranışlarını incelenmiş oldu.
8. Tardigradlar
- Tarih: 2007
- Ülke: Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
Dünyanın en dayanıklı canlıları olarak bilinen Tardigradlar, uzay boşluğundaki dirençleriyle de ön plana çıkıyor. Bu inanılmaz mikroskobik canlılar, uzayda 10 gün boyunca hayatta kalarak, bu kadar olağanüstü koşullara ne kadar dayanıklı olduklarını gösterdiler.
9. Fareler
- Tarih: 1950'lerden günümüze dek
- Ülke: ABD, Sovyetler Birliği/Rusya, diğer ülkeler
Fareler; araştırmalarda en sık kullanılan hayvanlardan biri. Kemik yoğunluğu, kas kaybı ve radyasyonun etkileri gibi konularda önemli veriler sağladılar ancak maalesef uzayda ölenler oldu.
10. Deniz kestaneleri
- Tarih: 2000'ler
- Ülke: ABD
Deniz kestaneleri, üreme hücrelerinin yer çekimsiz ortamda nasıl davrandığını incelemek amacıyla uzaya gönderildi ve bu sayede uzayda üreme hakkında veriler elde edildi.
11. Semenderler
- Tarih: 1990'lar
- Ülke: Rusya
Semenderler, uzayda hücre yenilenmesi ve doku rejenerasyonu üzerine yapılan çalışmalara ışık tuttu. Yaralanmaların uzayda nasıl iyileştiğini anlamayı sağladılar ve sağlıklı bir şekilde geri döndüler.
12. Arılar
- Tarih: 1984
- Ülke: ABD
Arılar, yer çekimsiz ortamda nasıl bal peteği inşa edeceklerini gözlemlemek amacıyla uzaya gönderildiler fakat bu ortamda, Dünya’daki gibi petekler yapamadılar.
13. Keçi, koyun ve diğer çiftlik hayvanları
- Tarih: 1960'lar
- Ülke: Sovyetler Birliği
Sovyetler Birliği, uzayda tarım ve hayvancılık üzerine yapılan çalışmalar için çiftlik hayvanlarını uzaya gönderdi. Hayvanların hepsi olmasa da çoğunun hayatta kaldığı biliniyor.
14. Kurbağalar
- Tarih: 1970
- Ülke: ABD
Kurbağalar, iç kulak ve denge sistemlerinin yer çekimsiz ortamda nasıl işlev gösterdiğini anlamak için gönderildi. Bu sayede biz insanların uzaydaki denge sorunları anlaşıldı.
15. Denizanası
- Tarih: 1991
- Ülke: ABD
Denizanaları, yer çekimsiz ortamda denge ve hareket sistemlerini incelemek amacıyla uzaya gönderildi. Uzayda üremeyi başardılar ve sağlıklı bir şekilde geri döndüler fakat Dünya'ya döndükten sonra yer çekimine yeniden uyum sağlamakta zorlandılar.
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