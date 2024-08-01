Uzaya gönderilen ilk canlı, yaygın bilginin aksine maymun veya köpek değil. Peki ne?

Uzay araştırmalarında hâlâ yaygın olarak kullanılan bir hayvan türü, uzaya ilk kez gönderilen hayvandı. 20 Şubat 1947 senesinde bu hayvan türü, daha önce hiçbir canlının gitmediği yere gönderilmişti.

Bu canlı türü, meyve sineğiydi. Peki neden özellikle onlar seçilmişti? Konunun ilgi çekici detaylarına ve uzayın derinliklerine birlikte inelim.

Uzaya giden ilk canlı, meyve sineği.

Uzay araştırmaları başladığından beri hayvanlar kullanılıyor. Yaygın olarak bilinenlerin arasında maymun ve köpek var. Ancak ilk gönderilen hayvan türü, meyve sinekleriydi. 1947 senesinde bir V2 roketinde uzaya gönderilen sinekler, boyutları nedeniyle harika birer yolcuydu ve hafif ağırlıkları depolamayı kolaylaştırıp yakıt tüketimini azaltmıştı.

O dönemler, kozmik radyasyonun organik madde üzerindeki etkileri hakkında çok az şey biliniyordu ve meyve sinekleri, insanlara benzer bir genetik yapıya ve hastalıklara sahip olduğundan araştırma için seçilmişlerdi. Görevin sonunda bilim insanları, radyasyonun mutasyona yol açmadığını öğrendi.

Peki uzaya başka hangi hayvanlar gönderildi?

Meyve sineklerinin yanı sıra 1940’lı yıllardan beri karıncalar, balıklar, örümcekler, hamamböcekleri, kaplumbağalar, fareler, köpekler, kurbağalar, kediler ve denizanaları dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar gönderildi. Bugüne kadar toplamda 32 maymun ve 12 köpek uzaya gitti. Hayvanların bir kısmı maalesef hayatını kaybetti.

İlginç bir şekilde, uzayda hamile kalan ilk hayvanlar hamamböcekleri oldu. Uzaydaki ilk balık ise yörüngede 48 gün geçirdi. Günümüzde hayvanların uzayda hayatta kalma olasılığı 1900’lü yıllara göre çok daha fazla.

Uzayla ilgili diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz: