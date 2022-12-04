Oyunlar, sundukları birbirinden etkileyici maceralar ve yolculuklar ile bizlere gerçek dünyadaki sıkıntılarımızI unutturmayı başarıyor ve heyecan dolu bir serüvene yelken açmamızı sağlıyorlar. Bizler de tam da bu tarzda birbirinden uzun deneyimler sunan 10 hikâyeli oyuna göz atacağız.

Uzun oynanış süresine sahip bir oyun dendiğinde, listemizde ilk olarak açık dünya ve rol yapma oyunları beliriyor. Bu oyunlar, sundukları birbirinden etkileyici karakterler ve hikâyeler ile bizleri kendisine bağlamayı başarıyor ve upuzun sürükleyici dünyalara doğru yola çıkmamızı sağlıyorlar.

Biz de uzun saatler boyunca farklı dünyalar ve farklı hikâyeler keşfedeceğiniz 10 oyun seçtik. Bunu yaparken de güncel oyunları konu almak istedik. Eğer siz de uzun ve keyifli bir oyun arayışındaysanız, listedeki oyunlara bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

Birbirinden uzun hikâyelere sahip 10 oyun

Antik Yunan’ın şahane manzaraları içerisinde kaybolacağınız ve mitolojik bir maceranın dibine vuracağınız Assassin’s Creed Odyssey, şüphesiz ki konu aldığı dönemin en iyi oyunlarından.

Sadece ana görev üzerinden ilerlediğinizde yaklaşık olarak 44 saatlik bir macera vadeden Assassin’s Creed Odyssey, geçtiğimiz yılların en etkileyici yapımlarından bir tanesi. Eğer Antik Yunan dönemine ilgi duyuyorsanız ve bu dönemde geçen şahane bir yolculuğa atılmak istiyorsanız, hiç düşünmeden alınacaklar listenize eklemeniz gereken oyunlardan. Ayrıca son zamanlarda piyasaya sürülen en başarılı Assassin’s Creed oyunlarından da bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Viking olup İngiltere’nin altını üstüne getirmek kulağınıza hoş geliyorsa Assassin’s Creed Valhalla oynamamak için hiçbir sebebiniz yok gibi gözüküyor.

İskandinav mitolojisini ve Viking dönemini konu alan bir Assassin’s Creed deneyimlemek kulağa fazlasıyla hoş geliyor diyebiliriz. Sizlere en az 60 saatlik bir hikâye sunan Valhalla, bitmek bilmemesinin yanı sıra içerisinde yüzlerce ek içerik de barındırıyor. Oyun için yayımlanan DLC’leri de sayarsak yüzlerce saati geride bırakabilir, İngiltere’ye diz çöktürebilirsiniz.

Hazır yeni oyunu da yoldayken Dragon Age: Inquisition’a başlamak için güzel bir zamanlama olabilir.

Altında BioWare imzası bulunduran Dragon Age: Inquisition, sizi evrenin derinliklerine doğru 52 saatlik bir deneyim ile başbaşa bırakacak. Serinin yeni oyununun da yolda olduğunu ve muhtemelen yakın zamanda şık bir fragman ile karşımıza çıkacağını düşünecek olursak, hikâyeye girişmek için güzel bir başlangıç olabilir.

İsminde bile souls-like türünün ağırlığını ve karanlığını taşıyan Elden Ring, herkes tarafından bir şansı hak ediyor.

Birçok oyuncu, souls-like türünün zorluğunu gözünde büyütüyor ve ön yargıyla yaklaşıyor. Aslında her şey düşmanını tanımak ve düşmanın gibi düşünmekten geçiyor. Eğer kendinizde alışmak için gereken sabrı görüyor ve bu şahane evrenlere atılmak istiyorsanız, bu maceralara dalmak için geç kalmış bile olabilirsiniz. Yaklaşık 54 saatlik hikâye süresi ve keşfedilecek yüzlerce yeri ile türe Elden Ring’den başlamak mükemmel bir tercih olacaktır.

Geçtiğimiz haftalar itibarıyla çok daha ulaşılabilir bir hâle gelen Persona 5 Royal, sizi adeta JRPG türünün içerisine atabilir.

Yakın zamanda Xbox ve PC için de piyasaya sürülen Persona 5 Royal, Steam’de 699 TL’lik bir fiyat ile karşımıza çıksa da Xbox Game Pass’de bulunduğu için çok daha erişebilir bir hâle geliyor. Tokyo’da geçmekte olan Persona 5 Royal, 102 saatlik sürükleyici hikâyesiyle sizi kendisine hapsedebilecek türden bir yapım.

Hâlâ daha Rockstar Games’in elinden çıkan Red Dead Redemption 2 gibi bir şaheseri deneyimlemediyseniz, bir an önce bu vahşi dünyaya girmenizde fayda var.

Oyun dünyasının teknik anlamda en başarılı oyunlarından bir tanesi olan Red Dead Redemption 2, yaklaşık 50 saatlik hikâyesiyle benzersiz bir deneyim sunmayı başarıyor. Vahşi Batı temasını kusursuz bir şekilde yansıtan oyun, hikâye konusunda ağır bir başlangıca sahip olsa da her dakikasına değiyor diyebiliriz.

Sürekli yeni bir versiyon ile karşımıza çıkan Skyrim’in devasa dünyasına adım atmak da güzel bir fikir olabilir.

Henüz daha Skyrim oynamadıysanız ve büyüklüğü de gözünüzü korkutuyorsa Starfield öncesinde oynamanızda fayda var diyebiliriz. Oynayan herkese farklı bir macera sunan, birbirinden şaşırtıcı ve etkileyici görevlerle karşılaşacağınız Skyrim, yaklaşık 34 saatlik bir hikâye vadetse de bu dünyanın içerisinde kaybolacağınızı varsayarsak bu sürenin epey bir uzayabileceğini söyleyebiliriz.

Yeni nesil sürümü de gelmişken tekrar oynamamak için bize hiçbir bahane bırakmayan The Witcher 3: Wild Hunt, oyun tarihinin en unutulmaz deneyimlerinden bir tanesi.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ile başlarına gelen facia sonrasında oyuncuların gönlünü tekrardan kazanmaya kararlı olacak ki tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürülecek olan Witcher 3 yeni nesil güncellemesi ile oyuna birçok yenilik getiricek. Witcher evreninin karanlık ve derin evrenine doğru yapacağınız bu yaklaşık 51 saatlik yolculuk, sizin için en unutulmaz serüvenlerden birisi olabilir.

Her Nintendo Switch sahibinin bir şans vermesi gereken The Legend of Zelda: Breath of the Wild da uzun soluklu bir oyun.

Eğer bir Nintendo el konsoluna sahipseniz, Zelda’nın gizemler ve bulmacalarla dolu dünyasına doğru dalış yapmak için hazırsınız demektir. Keşif hissiyatının doruklarına kadar yaşayacağınız oyun, yaklaşık 50 saatlik hikâyesiyle kaçırmamanız gereken oyunlardan.

Ünlü seriyi sıra tabanlı bir oynanışa geçiren ve çok da başarılı olan Yakuza: Like a Dragon’ın da epey sürükleyici bir hikâyesi var.

Yakuza serisine aşina bir oyuncuysanız ve serinin sıra tabanlı bir oynanışa geçmiş olmasından çekiniyorsanız, tüm çekincelerinizi bir kenara bırakıp Like a Dragon’a bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz. Sıra tabanlı oynanışı ile daha da derinleşen Yakuza serisi, sürükleyici ve heyecan dolu 45 saatlik hikâyesiyle birlikte keyifli bir deneyime ev sahipliği yapıyor.