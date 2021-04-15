Vaka Sayıları Düşmezse Alınabilecek Yeni Tedbirler Açıklandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısmi kapanma döneminde vaka sayıları düşmezse, alınacak yeni tedbirlerin neler olabileceğini açıkladı. İlhan tarafından yapılan açıklamalara göre vaka sayıları düşmezse, başta AVM, kuaför ve okulların kapatılması gündeme gelecek.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, dün itibarıyla başlayan "kısmi kapanma" dönemi ile ilgili tedirgin eden açıklamalarda bulundu. Kısmi kapanma döneminde birincil amacın vaka sayılarının düşmesi olduğunu belirten bilim insanı, vaka sayılarında düşme olmadığı takdirde neler yapılacağını açıkladı. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamalar, Türkiye'nin daha fazla kısıtlamaya gidebileceğini gözler önüne seriyor.

Bilim Kurulu üyesi tarafından yapılan açıklamalara göre salgınla mücadelenin ilk koşulu, vaka sayısının düşmesi. Her gün açıklanan vaka sayısının bir bölümünün hasta olduğunu, bunların bir bölümünün bir süre sonra ağır hasta haline geldiğini ve ağır hastaların bir bölümünün de hayatını kaybettiğini belirten İlhan, vaka sayısının düşmesi durumunda hasta, ağır hasta ve elbette ölüm sayılarının düşeceğini ifade ediyor. Peki, Ramazan Ayı'nın ilk iki haftasını kapsayan kısmi kapanma bir işe yaramazsa Türkiye'yi neler bekliyor?

Vakaların düşmemesi durumunda alınacak tedbirler şöyle

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamalara göre kısmi kapanma döneminde vaka sayıları düşmez ise geçmişte de olduğu gibi AVM'ler, kuaförler ve berber salonları kapatılacak. Ayrıca şu an yalnızca bazı sınıflar için açık olan okulların da tümüyle kapatılabileceğini söyleyen İlhan, özel sektör ve kamuda da kısıtlamaların seviyesinin artabileceğini beyan etti.

Bilim Kurulu üyesi, 15 gün ya da 1 ay sonra vaka sayılarının 10 bin altına düşmesi durumunda bile temkinli olmaya devam edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle de aşı konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Necmi İlhan'a göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 25'i hala aşılanmadı ve bu, pek de iç açıcı bir durum değil. Profesör, insanların koronavirüsle yaşamaya alışmaları gerektiğini söylüyor...