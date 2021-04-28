Vaka Sayısı En Çok Artan ve Azalan İller Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Bakan Koca, açıklama sırasında vaka sayılarından ziyade 100 bin nüfusa düşen vaka oranını paylaştı.

COVID-19 salgınının ilk günlerinden bu yana Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanarak takipçilerini ilk ağızdan bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz saatlerde paylaşmış olduğu yeni bir tweet ile geçtiğimiz hafta 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 17-23 Nisan tarihleri arasında 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan iller sırasıyla Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun oldu. Yine 17-23 Nisan tarihleri arasında haftalık vaka sayısı en çok azalan iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'nın paylaşmış olduğu grafiklere baktığımızda "haftalık vaka sayısı en çok artan iller" başlığının hemen yanında 10-16 Nisan tarihinin yazdığını görüyoruz. Hem vaka sayısı en çok azalan iller listesinde 17-23 Nisan tarihinin yazıyor olması hem de Bakan Koca'nın tweetine "Geçen haftaya göre..." ibaresiyle başlamış olması, 10-16 Nisan tarihinin yanlışlıkla yazılmış olabileceğini gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak paylaşmış olduğu tweette tam olarak şu ifadelere yer verdi;

"Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat."