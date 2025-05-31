VALORANT'ın geliştirici ekibi, 5. yıl kutlamaları kapsamında oyuna gelecek yenilikleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre oyun, bu yıl içinde Unreal Engine 5 oyun motoruna geçiş yapacak, yeni bir harita eklenecek ve uzun zamandır beklenen replay sistemi oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

VALORANT’ın geliştirici ekibi, oyunun 5. yılını kutlamak amacıyla kapsamlı bir geliştirici güncelleme videosu yayınladı. Yayınlanan videoda, oyunun geleceğini şekillendirecek birçok önemli yenilik ve sistemsel değişiklik duyuruldu. Hem teknik altyapı tarafında hem de oyuncu deneyimini doğrudan etkileyen alanlarda güncellemeler yolda diyebiliriz.

Yetenek dengelerinden oyun motoru geçişine, yeni haritadan rekabet sistemlerine kadar pek çok farklı başlıkta yapılan duyurular, VALORANT’ın önümüzdeki yıllardaki vizyonunu da gözler önüne serdi. İşte videoda öne çıkan tüm yenilikler ve detayları…

Unreal Engine 5 Yükseltmesi

VALORANT, yıllardır kullandığı Unreal Engine 4 motorundan Unreal Engine 5'e geçiş yapıyor. Temmuz sonunda yayınlanacak 11.02 Yaması ile birlikte bu geçiş tamamlanacak. Bu yükseltme ile birlikte oyun daha stabil, performansı daha yüksek hale gelecek. Ancak yeni oyun motoruna geçişin ana amacı, gelecek dönemde yapılacak değişikliklere zemin hazırlamak.

Tekrar (Replay) Sistemi

Yıllardır oyuncuların beklediği tekrar sistemi sonunda oyuna ekleniyor. Eylül ayında çıkacak 11.06 Yaması ile birlikte PC oyuncuları, oynadıkları rekabetçi maçları tekrar izleyebilecek. Serbest kamera, birinci şahıs bakış açısı ve oynatma kontrolleri gibi özelliklerle gelen sistem, ilerleyen dönemde konsollara da gelecek.

Yeni Harita

VALORANT’a bölgeleri ele geçirme ve savunma sistemine yenilik getirecek, çok katmanlı ve karmaşık yapıya sahip bir harita ekleniyor. Master’s Toronto turnuvasında ilk kez gösterilecek harita, takımların yetenek kullanımını daha dikkatli planlamasını gerektirecek şekilde tasarlanmış.

Yeni haritaya alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, haritanın çıktığı ilk iki hafta boyunca oyuncular bu haritada %50 daha az Kademe Puanı (KP) kaybedecek. Kazanılan KP’de ise bir değişiklik olmayacak. Riot, bu sayede oyuncuların yeni haritayı daha özgürce keşfetmesini hedefliyor.

Üst Üste Binen Yetenekler

Geliştirici ekip, bazı ajanların yetenek kombinasyonlarının oyunu bunaltıcı hale getirdiğini kabul ediyor. Özellikle yüksek beceri seviyelerinde karşı hamle imkânı tanımayan senaryolar azaltılacak. 10.09 yamasıyla Tejo gibi ajanlar dengelenecek ve ajanları yenilmez olmaktan çıkaran bu yaklaşım sonraki güncellemelerde devam edecek.

İkincil Hesaplara Sıkı Önlemler

İkincil hesaplar, oyunun rekabetçi dengesini bozan önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Riot, Çok Aşamalı Doğrulama sistemiyle bu tür hesapların kullanımını zorlaştırmayı planlıyor. Ayrıca eşleştirme sistemini kötüye kullananlar için özel bir raporlama seçeneği de eklenecek.

Davranış Durumu Daha Görünür Olacak

Oyuncular artık hesaplarındaki aktif uyarı ve cezaları daha net şekilde görebilecek. Bu sistem sayesinde, olumsuz davranışların sonucunun ne olacağı daha açık bir şekilde gösterilecek ve oyunculara kendilerini düzeltme fırsatı verilecek. Özellik bu yıl içerisinde devreye alınacak.

VALORANT'ın paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilrisiniz: