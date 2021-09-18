Valve’ın Aralıkta Çıkacak El Konsolunun Arayüzü Sızdırıldı

SteamOS 3’ün sızıntı görüntüleri, Valve’ın yakında çıkış yapacak el konsolu Steam Deck’in kullanıcı arayüzünün neye benzeyeceğini ortaya koydu. Görüntülerde Steam’in PC versiyonundan farklı olan çok az şey görülse de oyuncular, klasik Steam arayüzünün cihaza başarılı bir şekilde uyarlandığında hemfikir oldu.

Oyuncuları bu seneki çıkışıyla heyecanlandıracak son şeylerden biri, Steam’in el konsolu Steam Deck olacak. Nintendo Switch’e rakip olacakmış gibi bir hali olan konsolun donanımsal özelliklerini, çıkış ayını ve hangi oyunları destekleyeceğini öğrendik bile. Ancak muamma olup da gerçekten merak ettiğimiz bir şey daha var: Cihazın arayüzü.

Valve’ın Linux bazlı oyuncu işletim sistemi SteamOS’un yeni versiyonundan bazı sızıntı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler de işletim sistemini kullanacak Steam Deck’in arayüzünün neye benzeyeceğini açık etti. Tasarımda Steam’in masaüstü uygulamasında kullanılan temaya sadık kalındığı, görüntülerde açıkça görülmekte.

SteamOS 3'lü Steam Deck'in klasikten şaşmayan arayüzü:

Valve’ın Steam Machine konsolunda da kullandığı SteamOS, ilk olarak 2013 yılında karşımıza çıkmıştı. Şirket daha önce ne işletim sistemiyle, ne de konsoluyla hedeflediği yankıyı yaratabilmişti. Ancak görünüşe bakılırsa büyük bir oyuncu kitlesi, şu anda yeni el konsolu Steam Deck’i heyecanla beklemekte. SteamOS’un yeni versiyonunun sızıntıları ise bu konsolu kullanırken göreceğimiz arayüz manzarasını gözler önüne sermekte.

SteamOS 3’ün yolda olan versiyonunun kullanıcı arayüzü fotoğrafları, Steam’in sıkı takipçisi Pavel Djundik tarafından Twitter’da paylaşıldı. Fotoğraflarda görebileceğiniz üzere renk gibi temaya bağlı öğelerde bir değişiklik yapılmamış. Butonlarda ve yazıların bulunduğu kutucuklarda ufak oynamalar yer alsa da sistemin yeni versiyonu, görsel açıdan pek bir yenilik sunmuyor. Ancak kullanım kolaylığı ve hatasızlık gibi alanlarda 2. versiyondan çok daha ilerde olabileceğini düşünüyoruz.

Pek bir değişiklik göze çarpmasa da Steam’in kendine has arayüzü, başarılı bir şekilde Steam Deck’e uygun hale getirilmiş. Bu sistemin cihazda kullanılacağını zaten biliyoruz. Hatta SteamOS 3, önceki versiyonlarda da olduğu gibi PC ve Steam Machine gibi farklı cihazlarda da kullanılabilecek. Steam Deck’in aralık ayında çıkış yapması beklenmekte, ancak birçok kişi cihaza 2022’nin ilk çeyreğinde ulaşabilecek. Türkiye’ye de ne zaman gelir bilemiyoruz. SteamOS 3 de bu cihazın çıkışıyla oyuncularla buluşacak. Ancak farklı platformlara ne zaman gelir, o da şimdilik merak konusu.