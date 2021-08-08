Valve, Steam Deck'in, yüksek performans gerektiren oyunların bilgisayar üzerinde çalıştırılarak konsola ağ üzerinden aktarılmasıyla 8 saat boyunca oynanabildiğini açıkladı. Oyunlar doğrudan cihazın kendisinde oynandığında süre doğal olarak azalıyor.

Bilindiği üzere Valve’in oyun kolu Steam Deck, hem dâhili donanımlarından yararlanarak oyun oynatma imkanı hem de bilgisayarda açık olan oyunları kablosuz ağ üzerinden oynatma imkanı sunuyor. Bahsettiğimiz ikinci senaryoda oyunun grafiklerinin işlenmesinden ve oyun içi hesaplamaların yapılmasından bilgisayar donanımları sorumlu oluyor, yani Steam Deck yalnızca bir ekran görevi görüyor.

Steam Deck’in, bir oyunu oynatmak için kendi grafik kartı ve işlemcisinin gücünden yararlanmadığı durumlarda, yani ağ üzerinden oyun akışı yapıldığı durumlarda 8 saatlik bir batarya ömrü sunacağı açıklandı.

Uzun süreli deneyim için oyunun PC üzerinde çalışması gerekiyor

PC Gamer’in haberine göre, Valve’de ürün tasarımcısı olarak görev yapan Greg Coomer, “Death Stranding gibi yüksek performans gerektiren bir oyunun, cihazın kendisinde değil de PC'den akış yöntemiyle oynandığı takdirde 8 saat boyunca oynanabildiğini” söyledi.

Valve de Steam Deck’in iki ila sekiz saatlik bir oynama süresi sunacağını açıklamıştı. Bahsi geçen iki saatlik oynama süresi muhtemelen yüksek performans gerektiren oyunların cihazın kendisinde oynanmasıyla ortaya çıkıyor. Şirket, daha önce verdiği bir örnekte Portal 2 oyununun 30 fps’te 5 ila 6 saat boyunca oynanabildiğini belirtmişti.