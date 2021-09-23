Valve, Steam Deck Hakkında Sık Sorulanları Cevapladı

Video oyun geliştirici şirket Valve Corporation, merakla beklenen avuç içi oyun konsolu Steam Deck hakkında sık sorulanları cevapladı.

Valve geçtiğimiz günlerde oyuncular için geliştirilen taşınabilir PC cihazı Steam Deck için geliştirme kitlerini göndermeye başlamıştı. Kısa sürede cihazla ilgili birçok olumlu geri dönüş yapıldı. Özellikle sesi, kontrol tuşları ve ekran boyutuyla övgü toplayan cihaz hakkında sorular tükenmiyor. Valve, Steam Deck hakkında sık sorulanları (SSS) cevaplandırdı.

Valve’ın Aralık 2021'de piyasaya sürülmesi beklenen avuç içi oyun sistemi Steam Deck'in oyun konsollarına yeni bir soluk getiren konforlu tasarımı kullanıcıları heyecanlandırıyor. Nintendo Switch’le rekabet edeceği düşünülen cihazda birçok yenilik dikkat çekiyor.

Öne çıkan yeniliklere bakalım:

Epic Games Store gibi diğer oyun mağazalarında oyun kitaplıkları olan kişiler için harika bir haber var. Steam Deck’te Proton aracılığıyla SteamOS dışı oyunlar rahatlıkla çalıştırılabilecek.

aracılığıyla oyunlar rahatlıkla çalıştırılabilecek. Steam Deck'te işletim sistemlerini çift işletim sistemi yükleyebileceksiniz. Bu, Valve’ın Linux bazlı oyuncu işletim sistemi SteamOS’u tamamen değiştirmek zorunda kalmadan SteamOS'un yanına ek işletim sistemleri kurulabileceği anlamına geliyor. Yani cihazı başlattığınızda SteamOS veya Windows 11'i yüklemeyi seçebilirsiniz. Bu, Proton tarafından desteklenmeyen Windows tabanlı oyunları oynamak isteyen kişilerin işini daha da kolaylaştıracak.

kurulabileceği anlamına geliyor. Yani cihazı başlattığınızda SteamOS veya Windows 11'i yüklemeyi seçebilirsiniz. Bu, Proton tarafından desteklenmeyen Windows tabanlı oyunları oynamak isteyen kişilerin işini daha da kolaylaştıracak. Bir diğer yeni özellik de Steam Deck'i bir oyun kolu olarak kullanabileceksiniz. Steam Deck uzaktan oynatma sayesinde PC’deki eylemi kontrol etme olanağı sunuyor. Bu, kumandası olmayan ancak bilgisayarlarda kumanda desteğiyle en iyi sonucu veren oyunları oynamak isteyenler için oldukça kullanışlı olacak.

Valve ayrıca iki yeni özelliği de duyurdu. Birincisi Steam Deck cihazında birden fazla Steam hesabı kullanılabilecek ve her hesap kendi ayarlarına sahip olacak. İkincisi ise cihaza SD kart ile bir işletim sistemi yükleyebileceksiniz. Bu şekilde performans kaybı yaşanabilir ama yerleşik sabit sürücüde yer kazandıracaktır.

VR (Virtual Reality) için henüz umutlanmayın

Birçok heyecan verici özelliğin yanında bir de bekleyenleri üzecek bir haber var. Valve, sanal gerçeklik alanında öncü gelişmelere imza atan bir şirket. Daha önce Valve Index'i ve yapılmış en iyi VR oyunlarından biri olan Half Life: Alyx'i piyasaya sürmüştü. Ancak piyasaya sürülmesini iple çektiğimiz Steam Deck’in VR deneyimleri için optimize edilmediği haberini verdi. VR performansı için gerekli donanım dikkate alınarak Steam Deck incelendiğinde anlaşılır olsa da ilerleyen dönemde üretilen konsollarının VR destekli olmasını umut ediyoruz.