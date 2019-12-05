Microsoft, Vanquish Remaster'ın Çıkış Tarihini Açıkladı

Popüler üçüncü şahıs nişancı oyunlarından Vanquish, remaster versiyonu ile geri dönüyor. Konuyla ilgili bir süredir söylentiler dolanıyordu ancak Microsoft, oyunu kendi mağazası olan Microsoft Store'da listeledi ve çıkış tarihini açıkladı.

İlk kez 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen "Vanquish" isimli oyun, pek çok oyunsever tarafından bugün bile sevilerek oynanıyor. 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan oyun, aslında bugün alışkın olduğumuz üçüncü şahıs nişancı oyunlarına benzerlik gösteriyor. Dolu dolu aksiyonun olduğu bu oyun, kısa bir süre sonra "remaster" versiyonu ile oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Vanquish, genel anlamda uzay temalı bir aksiyon oyunu. Oyun, şu ana kadar sadece tek oyunculu olarak oynanabiliyordu. Bir süredir de bu oyunlar ilgili remaster versiyon iddiaları etrafta dolanıyordu ancak artık konuyla ilgili resmi bir bilgiye sahibiz. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, ya bilerek ya da farkında olmadan bu Vanquish'in remaster versiyonunun çıkış tarihini Microsoft Store üzerinden açıkladı.

Microsoft Store üzerinde yer alan bilgilere göre oyunda çok da bir değişiklik yokmuş gibi görünüyor. Çünkü oyun açıklamalarında yine 3 silaha kadar taşınabildiği açıkça belirtiliyor. Çok büyük bir ihtimalle oyundaki yenilikleri, oyunun genel oynanışından ziyade grafik kalitesi gibi görsel ögelerde görebileceğiz. Microsoft, Vanquish'i "bilim-kurgu nişancı oyunu" olarak nitelendiriyor.

Vanquish'in Remaster versiyonunda, deneysel bir silah sistemi olan DARPA'yı kuşanmış Sam Gideon'a eşlik edeceğiz. Gideon, aslında dünyaya yardım için gelmiş olan "Providence" isimli koloninin asiler tarafından ele geçirilmesinden sonra bu koloniyi alt edebilmek için çalışacak.

Microsoft, oyunu yeniden listeleyerek aslında Vanquish Remaster'ın çıkış tarihini de paylaştı. Buna göre, Xbox One konsolunda 60 fps 4K çözünürlük sunacak olan Vanquish Remaster, 17 Şubat 2020 tarihinde oyunseverlerle buluşacak. Oyunun Microsoft Store üzerindeki mağaza sayfasını incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.