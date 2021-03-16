Vatandaşlar Elektrik Kesintisinde SMS'le Bilgilendirilecek

Elektrik kesintileriyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayata geçirilen yeni uygulama ile vatandaşların planlı ve plansız elektrik kesintileri hakkında SMS ile bilgilendirileceğini duyurdu.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) dokuzuncu Olağan Genel Kurulu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, planlı ve plansız elektrik kesintileriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Paylaşılan bilgilere göre artık vatandaşlar, bölgelerindeki her türlü kesintide SMS ile bilgilendirilecekler.

Serbest tüketici oranının şu anda yüzde 41 seviyesinde olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Bunun yüzde 99'una yakın bir kısmını da sanayi ve ticarethane grubu oluşturuyor. Mesken ve tarımsal sulamada bu oran oldukça düşük. Burada sizlerden kapsamlı bir iletişim kampanyasıyla daha fazla haneye ve tarımsal sulama abonesine ulaşmanızı bekliyoruz. Vatandaşlarla olan iletişimin artırılmasına yönelik bu yıl yeni bir uygulamayı da ilk defa hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı ve kesintilerle ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda şu şekilde konuştu:

Planlı elektrik kesintilerinde vatandaşlar önceden bilgilendirilecek

“Dağıtım şirketlerimiz planlı veya plansız kesintilerde, kesintinin etki alanındaki kullanıcıları SMS ile bilgilendirecek. Böylece vatandaşlarımız kesintinin saat kaçta başlayacağını ve nereleri etkileyeceğini önceden bilecek. Plan ve programını ona göre ayarlayacak. Böylece yaşanabilecek mağduriyetlerin de önünü almış olacağız.”

Dijitalleşme ile ilgili olarak da üç ana hedefleri olduğunu aktaran Bakan Dönmez, “Birincisi, çağrı merkezi üzerinden yapılacak aboneliklerle ilgili. Artık burada ıslak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla bu işlem gerçekleştirilecek. İkincisi, tarife değişikliği ve tahliye talepleri de artık sesli onayla gerçekleştirilecek. Son husus da az önce bahsettiğim çalışma modeliyle ilgili” dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Otomatik sayaç okuma sistemi yaygınlaşacak

“Uzaktan çalışan personelimizin işlemlerin ne kadarını gerçekleştirebildiğini ve buna bağlı olarak bilişim altyapısının yeterliliğini ölçmeyi hedefliyoruz. Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin yaygınlaşması da dijitalleşme başlığımızda önemli bir yer tutuyor. Uzaktan sayaç okuma oranımız tüketimin yüzde 48'ine ulaştı. Bu oranın artması maliyetlerin düşmesini, harcanan emek ve zamanın daha efektif kullanılmasını sağlayacak.”