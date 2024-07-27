Sakıp Sabancı’yı üstün vizyonu ve iş dünyasındaki başarılarıyla tanıyoruz. Ancak ne kadar başarılı ve vizyoner olunursa olunsun bazen yanlış kararlar almak da mümkün oluyor. Bu içerikte Sabancı’nın Turkcell’i elinden kaçırmasıyla yaşadığı büyük pişmanlığı anlatacağız.

Sabancı Holding şüphesiz ki ülkemizin en değerli şirketlerinden biri. Öyle ki, yaptığı başarılı hamlelerle Türk iş dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış büyük şirketlerimiz arasında başı çekiyor.

Her zaman alınan doğru kararlar ve başarılar konuşulsa da bu değerli şirketimizin aldığı yanlış kararlar ve kaçırdığı fırsatlar da var.

Kaçırılan fırsatların en büyüğüyse Turkcell!

1994 yılında Murat Vargı tarafından Türkiye'nin ilk GSM operatörü olan Turkcell, ticari faaliyetlerine başlamadan önce ülkemizin birçok iş insanın kapısını çalıyor.

O yıllarda, cep telefonlarının geleceğin teknolojisi olacağını ön gören Murat Vargı, bir telekomünikasyon alt yapısı kurmanın pazarda büyük bir ihtiyaç olacağını düşünüyor.

Bu sebeple Türkiye pazarındaki ilk GSM operatörü olacak olan Turkcell fikrini hayata geçirmek için çeşitli iş insanlarının kapısını çalıyor.

Turkcell’e yatırım yapması için kapısını çaldığı isimlerden biriyse Sakıp Sabancı oluyor.

Ancak Sakıp Sabancı Turkcell’i kazançlı bir yatırım olarak görmüyor ve daha sonra yaşayacağı pişmanlıktan habersiz bir şekilde Vargı’nın teklifini reddediyor!

Vargı, bu projeyi Sabancı'ya sunduğunda, o dönemde GSM teknolojisi yeni ve riskli bir alan olması sebebiyle Sabancı temkinli davranmak isteyerek yatırım yapmayı kabul etmiyor.

Vargı daha sonra Turkcell fikrini asker arkadaşı Hüsnü Özyeğin’e de götürüyor ancak Özyeğin’in de teklifi reddetmesi ile bu fırsatı değerlendiren Mehmet Emin Karamehmet oluyor!

Ancak yıllar geçtikçe Turkcell muazzam bir başarıya ulaşarak milyar liralık bir şirket hâline geliyor ve Sabancı'nın bu kararı büyük bir pişmanlık olarak tarihe geçiyor.

Öyle ki, Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre Sakıp Sabancı’nın konu ile ilgili ifadeleri şu şekilde; “Biz ne kadar dar görüşlüymüşüz, bu yönleri görememişiz. İletişimdeki gelişmeleri tahmin edememişiz ona yanıyorum. Kısmetse şimdi kaçan treni bir yerlerde yakalamaya çalışacağız. Bizim de içinde olduğumuz konsorsiyum yeni GSM lisansı ihalelerine girecek. Niyetimiz birini almak, o trene binmek.’’

Bugün Turkcell’in piyasa değeri 239,14 milyar lira.

Özetle Sabancı'nın bu hikâyesi, iş dünyasında cesaret ve öngörünün önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Türk şirketleriyle ilgili diğer içeriklerimiz: