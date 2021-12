VR Teknolojisi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılıyor

COVID-19 pandemisi sebebiyle uzun süre evden çıkmadığımız günlerde sanal gerçeklik, yani VR teknolojisine olan ilgi dünya genelinde arttı. Ancak bazı uzmanlara göre sanal gerçekliğin sağlık sektöründeki etkisi de oldukça büyük olabilir.

Son yılın en popüler teknolojik gelişmelerinden olan sanal gerçeklik (VR), genelde eğlence amaçlı olarak kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre sanal gerçekliğin oldukça faydalı bir başka kullanımı da mümkün: Ağrı ve anksiyete gibi şikayetlerin tedavisi.

Birleşik Krallık’ın Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamında yapılan denemelerin ardından hükümet, VR ve benzeri teknolojilerin terapi ve sağlık hizmetlerinde oldukça faydalı olabilme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi. Ayrıca yapılan testler sonucunda elde edilen bilgilere göre, VR kitlerinin sağlık sektöründe kullanılmasıyla NHS’nin yılda 2 milyon sterlin, yani 36.456.100 TL'ye kadar tasarruf etmesi bekleniyor.

VR setleri, hastaları hareket etmeye ve iletişim kurmaya teşvik ediyor

Yaşadığı beyin hasarının ardından tam zamanlı bakıma ihtiyacı olan Sarah Hill isimli bir kadın, VR’ın sunduğu hizmetler sayesinde iyileşme gösterdi. Rahatsızlığı sonrasında yürüme yetisini kaybeden kadın, VR kullanarak okyanusun derinliklerinde dolaşmaktan uzayda gezintiye çıkmak gibi şeyler sayesinde kendisini daha hafif ve yürüyebiliyor gibi hissettiğini kaydetti. Hill’in fizyoterapisti ise konuşamayan hastalarının sanal gerçeklik sayesinde konuşmaya başladıklarını kaydederek, VR kitinin hareket etmeye ve iletişim kurmaya teşvik ettiğini ifade etti.

İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nü destekleyen Oxford VR’ın kurucusu Profesör Daniel Freeman ise VR teknolojisi sayesinde elde edilen olumlu sonuçların ışığında teknolojinin gelecekte önemli bir rol oynayacağını düşündüğünü aktardı. Buna ek olarak Rescape Innovation isimli biyoteknoloji şirketinin CEO’su Matt Wordley de aynı görüşte.

Ancak sanal gerçekliğin sebep olduğu bazı sorunlar da mevcut. VR üreticilerinin ve İngiltere hükümetinin hazırlamış olduğu “The Growing Value of Extended Reality in the UK” adlı rapora göre bu teknolojinin yeterince iyi tasarlanmaması durumunda mide bulantısı ve halsizlik gibi sıkıntılar meydana gelebiliyor.

VR endüstrisinin daha da değerleneceği tahmin ediliyor

Genel olarak bakacak olursak VR endüstrisinin 2024 yılına kadar küresel çapta 16.506.960 TL’ye tekabül eden 1,2 milyar dolar değere ulaşması bekleniyor. İletişim düzenleyicisi Ofcom’un derlediği verilere göre 2020 yılının başında İngiltere’deki her 17 evden birinde VR seti bulunuyor. Statista şirketinin tahminlerine göreyse 2021 yılının sonuna kadar 6,1 milyon adet VR seti satılmış olacak.