Oyun Tarihinin En Büyük Haritasına Sahip 28 Oyunu

Daha önce oynadığınız oyunun haritasının büyüklüğünü merak ettiğiniz oldu mu? Artık ulaştıkları boyutlarla Dünya'nın yüzölçümüyle yarışan oyunları sizin için derledik.

Video oyunlarda bizi etkileyen farklı unsurlar vardır. Bunların arasında grafikler, oyun motoru, hikaye ve daha birçok unsur bulunabilir. Tabii ki oyunun içerisinde geçtiği ortam da bu unsurlardan biri. Genellikle ‘harita’ olarak adlandırdığımız bu ortamlar oyundan oyuna farklılık gösterebiliyor.

Haritaları inşa etmek, yazılımlarla yeni bir dünya kurmak düşündüğünüzden de zor. Hatta oyun şirketleri sırf bu dertten kurtulmak için farklı animasyon şirketleriyle çalışıyorlar. İşte her birisi oyuncuların gözdesi olmayı başarmış 28 popüler oyun ve haritalarının gerçek boyutu.

Assassin’s Creed: Syndicate

Yüzölçümü: 3,70 km2

Fortnite

Yüzölçümü: 5,5 km2

Call of Duty Black Ops 4 - Blackout:

Yüzölçümü: 7 km2

Marvel's Spider-Man PS4:

Yüzölçümü: 11 km2

Kingdom Come Deliverance:

Yüzölçümü: 15 km2

Horizon Zero Dawn:

Yüzölçümü: 22 km2

GTA San Andreas:

Yüzölçümü: 33 km2

Elder Scrolls Skyrim:

Yüzölçümü: 37 km2

Red Dead Redemption:

Yüzölçümü: 40 km2

Fallout 76:

Yüzölçümü: 41 km2

Far Cry 5:

Yüzölçümü: 60 km2

PUBG (Dihor Otok haritası):

Yüzölçümü: 64 km2

Forza Horizon 4:

Yüzölçümü: 71 km2

Zelda: Breath of the Wild

Yüzölçümü: 72 km2

Red Dead Redemption 2

Yüzölçümü: 75 km2

Assassin’s Creed: Origins

Yüzölçümü: 80 km2

GTA V:

Yüzölçümü: 130 km2 (deniz dahil)

Yüzölçümü: 70 km2 (deniz hariç)

The Witcher 3:

Yüzölçümü: 135 km2 (Tüm alanlar + DLC)

DayZ:

Yüzölçümü: 225 km2

Assassin’s Creed Black Flag:

Yüzölçümü: 235 km2

Assassin’s Creed Odyssey:

Yüzölçümü: 256 km2

ARMA 3 Altis:

Yüzölçümü: 270 km2

Ghost Recon Wildlands:

Yüzölçümü: 440 km2

Just Cause 4:

Yüzölçümü: 1024 km2

Crew 2:

Yüzölçümü: 5700 km2

Fuel:

Yüzölçümü: 14400 km2

Elder Scrolls 2 Daggerfall

Yüzölçümü: 161600 km2

MINECRAFT

Yüzölçümü: 3.600.000.000 km2

Minecraft ile oyun haritalarının yüzölçümlerini incelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Oyunları konu alan bu ve bunun gibi birçok ilginç içeriği kaçırmamak için takipte kalın :)