Video paylaşım platformu Vimeo, video üretminin üç kritik aşamasında yardıma koşan üç farklı yapay zekâsını duyurdu.

Yapay zekâ teknolojileri artık yıllardır kullandığımız hizmet ve platformlarda da yerini aldı. Snapchat, GPT tabanlı sohbet botunu kullanıcılara sundu, ülkemizdeki bazı kuruluşlar da müşteri desteğini artık bu botlarla sunmaya başladı.

Bu platformlar arasına köklü video paylaşım platformlarından Vimeo da katıldı. Platform, artık bir videonun planlanması, çekimi ve düzenlenmesine özel üç farklı yapay zekâya ev sahipliği yapacak.

Vimeo’ya gelen yapay zekâ teknolojileri:

Vimeo’nun kullanıcılara sunacağı ilk yapay zekâ, istenilen konuda, uzunlukta ve tarzda video metinleri yazabilecek bir yapay zekâ olacak. Metinler, ChatGPT’nin de temelini oluşturan GPT dil modeli aracılığıyla yazılacak.

Yazılan bu metin, bir diğer yapay zekâ destekli özellik olan telepromptera aktarılacak. Vimeo üzerinden çekilen videolar sırasında metinler, cihazın ekranına yansıtılacak. Bu yansıtmadan önceyse yapay zekâ devreye girecek, gereksiz ve yer dolduran sözcükler metinden çıkarılacak.

Son özellik ise video çekimi sırasında kişinin veya kişilerin yaptıkları uzun duraklamaları ve “eee, aaa” gibi konuşmayı bozan sesleri videodan çıkarmayı sağlayacak. Bu sayede üç yapay zekâ ile hiçbir metin yazmadan ve hazırlık yapmadan bir video üretilebilecek.

Vimeo'nun 3 yapay zekâ destekli özelliği de 17 Temmuz'da kullanıma sunulacak. Ancak özelliklerden faydalanmak isteyenler, Vimeo'nun aylık 77 TL'ye satın alınan Standard ve üzeri pakete abone olmak zorunda.