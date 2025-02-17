İnsansı robotlarla ilgili olduğu söylenen bir video, sosyal medyada gündem oldu. Ancak olay, bazı haber sayfalarının anlattıkları gibi değildi. İşte geçtiğimiz hafta sonu gündem olan olayın aslı...

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyaya düşen bir video, kullanıcılar arasında adeta infial yarattı. "Çin'de insansı robotlar tanıtıldı." başlığıyla servis edilen videoda çok ama çok gerçekçi robotlar üretilmiş gibi görünüyordu. En azından oluşturulan algı bu yöndeydi. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değildi.

Özellikle de X'te gündem olan videoda görünen "çalışanlar" aslında insansı robotlar değildi. Gördükleriniz daha çok robotsu insanlardı. Yani videoda gördüğünüz "insansı robotlar" aslında etten kemikten insanlardı. Derlenen videodaki olaysa Çin'deki bazı firmaların robot kostümü gibi onlar gibi davranan kişiler ile PR çalışması yapmasıydı. Olay, Türkiye'de ise bambaşka aktarıldı.

İşte X'te paylaşılan bazı gönderiler

"Çin'de, bir fuarda insansı robotlar böyle tanıtıldı."

"Çin'de, bir fuarda insansı robotlar böyle tanıtıldı."

"Çin'de, bir fuarda insansı robotlar böyle tanıtıldı. İlk robot çok başarılı değil mi ?"

"Çin'de düzenlenen bir fuarda insansı robotlar ziyaretçilere tanıtıldı. Gelişmiş yapay zeka ve hareket kabiliyetleriyle dikkat çeken robotlar, fuar katılımcılarının yoğun ilgisini çekti."

Bu arada; paylaşılan videodaki kesitlerin yeni bile olmadığını söyleyelim. Mesela derlemedeki ikinci video, geçtiğimiz yıl servis edildi. MSNEWS tarafından servis edilen haberde, söz konusu olay için "Çin'de bir restoranın sahibi robotik tavırlarıyla müşterilerin ilgisini çekiyor." ifadesine yer verilmişti. Dileyen okurlarımız, 2024 yılında yayımlanan habere buradan ulaşabilirler. Öte yandan; videodaki ilk kadının fotoğrafını Google'da görsel araması ile ararsanız benzer başlıklarla videolar paylaşıldığını ancak bunların sonradan silindiklerini kendiniz de görebilirsiniz.

Bundan birkaç yıl önce de Detroit: Become Human oyunundaki Android robot, gerçek gibi servis edilmişti:

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi, sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin yayılmasını artırdı. Hâl böyle olunca habercilere büyük iş düşüyor. Geldiğimiz noktada pek çok sosyal medya hesabı, araştırmadan böyle paylaşımlar yapabiliyor. Tüm bunların nasıl düzeleceğini ise biz de bilmiyoruz...