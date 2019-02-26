Virgin Galactic'in Uzay Aracı Muhteşem Görüntüler Elde Etti

İkinci uzay görevini gerçekleştiren ve dünyadan yaklaşık 90 km uzaklaşan Virgin Galactic'in uzay aracı harika görüntüler elde etti.

ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan ve 2004 yılında Sir Richard Brunson tarafından ticari uzay yolcukları için kurulan Virgin Galactic, geçtiğimiz günlerde ikinci kez uzaya ulaşarak önemli bir başarının altına imzasını atmıştı. Gerçekleştirilen bu uçuşun görüntüleri VideoFromSpace adlı YouTube hesabından paylaşıldı.

89,9 km yüksekliğe ulaşabilen Virgin Galactic’in VSS Unity adlı uzay aracı, ilk 15 km’yi bir uçakla kat ediyor. Bu mesafeden sonra kendi roket motorlarını çalıştıran VSS Unity, irtifa kazanmaya devam ediyor. Yaklaşık 90 km irtifaya yükseldikten sonra, inişe geçen araçtaki kameralar harika görüntüler elde etmeyi başarıyor.

Peki yerden 90 km yükselen araç uzaya çıkmış sayılıyor mu? Bu nokta aslında biraz karışık. International Astronautical Federation (Uluslararası Uzay Federasyonu), uzay sınırını Karman Hattı (Karman Line) olarak belirliyor. Karman Hattı, deniz seviyesinden 100 km yükseklikte, dünyanın katmanları arasında Termosfer katmanına denk gelen seviyeye deniyor.

Bu standarda göre uzaya çıkmış sayılmasa da Virgin Galactic, kendisine ölçüt olarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından belirlenmiş olan 80 km’lik sınırı baz alıyor. Virgin Galactic'in uzay sınırını aştığı ikinci görevine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.