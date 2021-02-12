vivo, Ekranı Geriye Doğru Katlanan Telefon Patenti Aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, ekranının bir kısmı alttan arkaya doğru katlanan yapıya sahip bir akıllı telefon patenti aldı. Patent, yakın zamanda Çinli üreticilerden katlanabilir telefon haberleri duyacağımızın habercisi oldu.

Katlanabilir akıllı telefonlar artık yavaş yavaş günlük hayatta yaygınlaşmaya başladı. Bu telefonlar henüz tüm verimliliğiyle kullanılamıyor olsa da yeni katlanabilir akıllı telefon tasarımları üstüne çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bugünse vivo'nun patentini aldığı yeni bir katlanabilir telefon tasarımıyla karşılaştık.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nde görülen yeni patent, katlanabilir telefonu tüm yanlarından gösteriyordu. Patentten yola çıkılarak hazırlanan görseller de akıllı telefonun gerçekte nasıl gözükebileceğini gözler önüne serdi. Telefonun ön kısmı tamamen ekrandan oluşuyor.

vivo'nun katlanabilir telefon tasarımı:

vivo'nun katlanabilir akıllı telefonu, alt kısmında dışa doğru açılan bir menteşeye sahip. Bu sayede telefonun katlanabilir kısmı arka kısma yaslanıyor. Patent görsellerinden anladığımız kadarıyla akıllı telefonun katlanabilir kısmı, alt kısımda kıvrılan yeri de hesaba kattığımızda ön tarafta bulunan ekranın hemen hemen yarısı boyutunda olacak.

Telefonun arka kısmına katlanan ekranından geriye kalan kısımdaysa bir kamera kurulumu yer alacak. 5 farklı lens gördüğümüz bu kamera kurulumu, patentte yer alan bilgiye göre periskop lense ev sahipliği yapacak. Ayrıca kamera kurulumunun yanında dikey bir şekilde duran LED flaş da yer alacak.

Patentte gördüğümüz akıllı telefon tasarımını gerçek hayata döndürmenin ne kadar maliyet ve emek gerektirdiğini bilemiyoruz. Bunun yanı sıra patentlerde yer alan tasarımların gerçek hayata zaman zaman geçmediğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla vivo, bu tasarımı bize gerçekten sunabilir de sunmayabilir de.

vivo tarafından alınan bir patenti görmekse bize katlanabilir telefonların geleceği hakkında bir fikir verdi. Xiaomi, Oppo ve vivo gibi üreticilerden bir katlanabilir telefon hamlesi beklerken bu patentin ortaya çıkması, çok yakın zamanda bu telefon türünde çeşitlilik göreceğimiz anlamına geliyor.