Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu V30 Pro ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama, V30 Pro'nun ne zaman duyurulacağını ortaya koymuş oldu. Türkiye ihtimali de olan telefon, önümüzdeki günlerde çok konuşulacak gibi görünüyor.
vivo V30 Pro, marka için özel bir model olacak. Çünkü firma, V serisi bir akıllı telefonda ilk kez Zeiss lens kullanacak. Bu da vivo V30 Pro'nun kamera kalitesi ile mest edeceğini gösteriyor. Peki bu akıllı telefon, hangi tarihte tanıtılacak ve hangi özelliklerle donatılacak?
vivo V30 Pro, 28 Şubat'ta geliyor
vivo'nun Tayland kolu tarafından yapılan bir paylaşımda, vivo V30 Pro'nun 28 Şubat'ta tanıtılacağı belirtildi. Görünen o ki son dönemlerin en çok konuşulan orta segment telefonunu, uzunca bir süre beklemeyeceğiz.
vivo V30 Pro beklenen teknik özellikleri şöyle:
|Ekran
|6.78 inç, FHD+, 120 Hz, 2.800 nit, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8200
|RAM
|12 GB'ye kadar
|Depolama
|512 GB'ye kadar
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 50 MP + 50 MP
|Batarya
|5.000 mAh (80W)
|İşletim Sistemi
|FuntouchOS 14 (Android 14)
Yakın zamanda tanıtılan vivo V30, hangi özelliklere sahipti?