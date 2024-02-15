vivo V30 Pro'nun Lansman Tarihi Açıklandı: Yılın En Bomba Orta Segment Telefonu Olabilir

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vivo, V30 Pro için lansman tarihini açıkladı. Türkiye'ye gelme ihtimali bulunan telefon, çok yakında duyurulacak. Peki vivo V30 Pro'da hangi teknik özellikler yer alacak?

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu V30 Pro ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama, V30 Pro'nun ne zaman duyurulacağını ortaya koymuş oldu. Türkiye ihtimali de olan telefon, önümüzdeki günlerde çok konuşulacak gibi görünüyor.

vivo V30 Pro, marka için özel bir model olacak. Çünkü firma, V serisi bir akıllı telefonda ilk kez Zeiss lens kullanacak. Bu da vivo V30 Pro'nun kamera kalitesi ile mest edeceğini gösteriyor. Peki bu akıllı telefon, hangi tarihte tanıtılacak ve hangi özelliklerle donatılacak?

vivo V30 Pro, 28 Şubat'ta geliyor

vivo V30 Pro

vivo'nun Tayland kolu tarafından yapılan bir paylaşımda, vivo V30 Pro'nun 28 Şubat'ta tanıtılacağı belirtildi. Görünen o ki son dönemlerin en çok konuşulan orta segment telefonunu, uzunca bir süre beklemeyeceğiz.

vivo V30 Pro beklenen teknik özellikleri şöyle:

Ekran 6.78 inç, FHD+, 120 Hz, 2.800 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 8200
RAM 12 GB'ye kadar
Depolama 512 GB'ye kadar
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Batarya 5.000 mAh (80W)
İşletim Sistemi FuntouchOS 14 (Android 14)

Yakın zamanda tanıtılan vivo V30, hangi özelliklere sahipti?
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/02/15/vivo-v30-pro-announcement-feb-28/
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