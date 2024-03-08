vivo X Fold3 ile X Fold3 Pro için hazırlanan tanıtım posterleri sızdırıldı. Hâl böyle olunca telefonun tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu. vivo X Fold3 serisi, piyasayı sallamaya geliyor gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu "X Fold3 Pro" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişte bazı özellikleri ortaya çıkan bu akıllı telefon, şimdi çok büyük bir sızıntı ile gündeme geldi. Telefonun lansman posterleri sızdırıldı. Hâl böyle olunca vivo X Fold3 Pro'nun teknik özellikleri, tüm detayları ile gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin hep birlikte, yaklaşmakta olan telefonun tüm detaylarına bakalım.

vivo X Fold3 Pro için sızdırılan poster, bu akıllı telefonda 6.53 inç büyüklüğünde (iç kısımda 8.03 inç) "Samsung E7" kapak ekranı bulunacağını gösteriyor. 2K+ çözünürlük desteğine sahip olan bu ekran 3.000 nit tepe parlaklık değeri ile tüketiciyi mest edecek. Ayrıca sızdırılan poster, katlanabilir ekranlı bu akıllı telefonun, dünyanın en ince telefonu olan vivo X5'ten daha ince olacağını söylüyor. Ancak şunu söylemeliyiz ki telefonun kaç mm kalınlık değerine sahip olacağına ilişkin bir bilgi paylaşımı yapılmıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek

Sızdırılan postere göre vivo'nun yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve bu özelliği ile dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Bu telefonun kardeşi diyebileceğimiz vivo X Fold3'te ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunacağı ifade ediliyor.

vivo X Fold3 Pro'da 50 MP çözünürlük sunan OIS destekli ana kamera bulunacak. 50 MP ultra geniş açılı kamera ile 64 MP çözünürlük sunan periskop kamera, ana kameraya eşlik edecek. Posterde yer alan bilgiye göre vivo X Fold3 Pro, "V3" olarak isimlendirilen bir görüntüleme çipine ev sahipliği yapacak.

Başka bir görüntüde, bu akıllı telefonda 5.500 mAh kapasiteli batarya bulunacağı bilgisi yer alıyor. Bu batarya, 120W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj desteği de vivo X Fold3 Pro'da karşımıza çıkacak. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzünü göreceğiz. Telefonun depolama alanı seçeneği ise 2 TB'ye kadar çıkacak.

vivo X Fold3 Pro ve X Fold3 için sızdırılan poster, fiyat bilgisi vermiyor. Ancak bu noktada da bazı iddialar var. Çin'den gelen haberlere göre vivo'nun katlanabilir ekranlı yeni telefonu, standart model için 1.110 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. X Fold3 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 1.390 dolar seviyesinde olacak.