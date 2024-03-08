Flash ışıklarının fotoğraflardaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak isteyen vivo, onun yerini alacak teknolojisi Star Işığı'nı kullanıma sunuyor.

vivo, telefonlarında fotoğraf ve videolarda LED flaştan kaynaklanan sorunları çözmeyi amaçlayan yeni bir teknoloji kullanıyor. Star Işığı adı verilen teknoloji, flash ışıklar kullanıldığında yaşanan doğal olmayan ışık, yansıma, keskin gölgeler, renk dengesizlikleri gibi sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ayrıca bu teknoloji, kırmızı göz gibi sorunları çözebiliyor.

vivo, yedi yıllık bir çalışmanın sonucu olarak geliştirdiği Star Işığı ile birlikte stüdyo portre fotoğrafçılığı için yeni bir dönemin kapılarını açtığını belirtiyor. Profesyonel fotoğrafçıların kullandığı pek çok ekipmanın sağladığı avantaj, bu teknoloji ile birlikte vivo V30'a da geliyor. Firmadan gelen açıklamaya göre Star Işığı, "bir akıllı telefonda stüdyo düzeyindeki efektlere en yakın olduğumuz nokta" olarak öne çıkıyor.

vivo'dan #BayBayFlaş

vivo, stüdyo kalitesinde Star Işığı Portresi özelliği ile stüdyo düzeyindeki ışık ve gölge efektlerini, görüntü netliğini ve atmosferik işlemeyi yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Böylece vivo V30, taşınabilir fotoğraf stüdyosu olarak ceplerdeki yerini alıyor. Bu özellik, vivo V30'un kamera yuvasında kare şeklinde ve daha yumuşak tonlu bir aydınlatma sağlıyor.

Yeni teknolojiyi görmemize de çok uzun bir zaman kalmadı. vivo V30, Star Işığı özelliği ile 20 Mart'ta karşımızda olacak. Bakalım bu özellik, vivo'nun iddia ettiği kadar başarılı olup gelecekte endüstri standardı hâline gelebilecek mi? Yoksa deneysel bir tasarım olarak mı kalacak?